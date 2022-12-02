بوسكيتس: كنا نتمنى صدارة المجموعة.. المغرب فريق صعب

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 11:28

كتب : FilGoal

بوسكيتس

شدد سرجيو بوسكيتس قائد منتخب إسبانيا على صعوبة مواجهة منتخب بلاده ضد المغرب.

ويلعب منتخب إسبانيا ضد المغرب يوم الثلاثاء المقبل ضمن ثمن نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وقال بوسكيتس في تصريحات صحفية عقب مباراة اليابان: " سنخوض مواجهة قوية ضد المنتخب المغربي، لأنه فريق صعب".

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وأضاف لاعب برشلونة "كنا نتمنى تحقيق الفوز على اليابان لنحصل على صدارة المجموعة، لكننا تعرضنا للهزيمة".

وشدد "يجب أن نصحح أخطاءنا لنتمكن من الفوز خلال المباراة المقبلة واستكمال مشوارنا في البطولة".

وحقق المنتخب الياباني الفوز على نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف ضمن ختام دور المجموعات.

الفوز منح اليابان صدارة المجموعة الخامسة على عكس كل التوقعات، برصيد 6 نقاط، يليها منتخب إسبانيا بـ 4 نقاط، وبفضل سباعيته في شباك كوستاريكا التي منحته أفضلية فارق الأهداف.

فيما خرج منتخب ألمانيا بـ 4 نقاط في المركز الثالث، وتذيلت كوستاريكا المجموعة بـ 3 نقاط حصدتها من المتصدر نفسه، اليابان.

بذلك ضرب منتخب اليابان موعدا مع كرواتيا وصيف العالم في دور الـ 16، بينما يلتقي منتخب إسبانيا مع بلد ليس بالغريب عليه إطلاقا، فهو المغرب الملاصق له حدوديا.

منتخب إسبانيا منتخب اليابان منتخب المغرب
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