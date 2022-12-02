لابورت: مواجهة المغرب؟ لا أعرف شيئا عن المنافسين الآخرين.. لا أشاهد المباريات بانتظام

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 11:18

كتب : FilGoal

إيميرك لابورت

اعترف إيميريك لابورت لاعب إسبانيا أنه لم يتابع المنتخبات المنافسة الآخرى في كأس العالم 2022.

أيمريك لابورت

النادي : مانشستر سيتي

إسبانيا

وتأهل منتخب إسبانيا إلى ثمن نهائي كأس العالم بعدما حل ثانيا في ترتيب المجموعة الخامسة.

وقال لابورت في تصريحات لـ ليكيب عقب المباراة: "المنافس المقبل؟ لست مدمنا لـ كرة القدم، ولا أشاهد المباريات بانتظام".

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وتابع "ألعب كرة القدم لأنني أحببتها دائمًا، إنه شغفي ولكن ما تفعله كلاعب لا يُرى بشكل صحيح من الخارج وهذا يزعجني".

وتابع "أزمة قطر واستضافة البطولة؟ إنها آراء مختلفة في كل مرة، فأنت لا تعرف بمن تثق، الأمر كذلك في كرة القدم لديك الكثير من الآراء من أناس لم يلعبوا في حياتهم من قبل".

وعن اختيار تمثيل إسبانيا، أوضح "لقد مضى وقت طويل على ذلك، لم أعد أفكر في الأمر بعد الآن".

وتأهل منتخب إسبانيا إلى دور ثمن النهائي رغم الخسارة أمام اليابان في الجولة الأخيرة والحاسمة من دور المجموعات.

الفوز منح اليابان صدارة المجموعة الخامسة على عكس كل التوقعات، برصيد 6 نقاط، يليها منتخب إسبانيا بـ 4 نقاط، وبفضل سباعيته في شباك كوستاريكا التي منحته أفضلية فارق الأهداف.

فيما خرج منتخب ألمانيا بـ 4 نقاط في المركز الثالث، وتذيلت كوستاريكا المجموعة بـ 3 نقاط حصدتها من المتصدر نفسه، اليابان.

بذلك ضرب منتخب اليابان موعدا مع كرواتيا وصيف العالم في دور الـ 16، بينما يلتقي منتخب إسبانيا مع بلد ليس بالغريب عليه إطلاقا، فهو المغرب الملاصق له حدوديا.

كأس العالم أيميريك لابورت إسبانيا فرنسا
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