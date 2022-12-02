كيميش: هذا أسوأ يوم في مسيرتي الكروية

وصف جوشوا كيميش لاعب ألمانيا توديع كأس العالم من مرحلة المجموعات أمس الخميس بـ أسوأ يوم في مسيرته الكروية.

جوشوا كيميتش النادي : بايرن ميونيخ ألمانيا

وأُقصي منتخب ألمانيا من دور مجموعات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي على الرغم من الفوز أمام كوستاريكا لكن حسمت خسارة إسبانيا من اليابان صعود الأخير بدلا من الماكينات.

وقال كيميش في تصريحات لـ بيلد عقب المباراة: "كان هذا أسوأ يوم في مسيرتي الكروية. أخشى أن أقع في حفرة. هذا يجعلك تعتقد أن هذه الإخفاقات مرتبطة بشخصي".

وأاضف "انضممت في عام 2016، قبل ذلك كنا دائمًا في نصف النهائي، ثم تم إقصاؤنا مرتين في المجموعات. الارتباط بالفشل ليس شيئًا تريد الاستمرار فيه".

وأتم :لم أكن قادرًا على مساعدة الفريق، سنعود إلى المنزل وأخشى الوقوع في تلك الحفرة".

وتصدر منتخب اليابان المجموعة بست نقاط.

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الثاني بأربع نقاط بفارق خمسة أهداف عن ألمانيا.

فيما جاء منتخب كوستاريكا رابعا بثلاث نقاط.

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