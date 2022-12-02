مواعيد مباريات 2 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي وتحديد آخر المتأهلين في كأس العالم

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 10:19

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون

يلتقي الأهلي وطلائع الجيش اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويواجه منتخب الكاميرون منافسه البرازيل في الجولة الأخيرة والحاسمة من دور مجموعات كأس العالم 2022.

طالع جميع مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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الدوري المصري

الأهلي يواجه طلائع الجيش على استاد الأهلي We السلام في 7 مساءً عبر أون تايم سبورتس 1.

الإسماعيلي يقابل سموحة على استاد الإسماعيلية في 3 إلا ربع عصرا عبر أون تايم سبورتس 2.

المقاولون العرب يلتقي سيراميكا كليوباترا في 3 إلا ربع عصرا عبر أون تايم سبورتس 3.

كأس العالم

غانا تواجه أوروجواي في 5 مساء على استاد الجنوب عبر بي إن سبورتس 2 ماكس.

كوريا الجنوبية تضرب موعدا مع البرتغال في 5 مساء على استاد المدينة التعليمية عبر بي إن سبورتس 1 ماكس.

الكاميرون تلتقي بالبرازيل في 9 مساء على استاد لوسيل عبر بي إن سبورتس 4k.

صربيا تقابل صربيا في 9 مساء على استاد 974 عبر بي إن سبورتس 2 ماكس.

كأس العالم الأهلي الدوري المصري
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