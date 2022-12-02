فليك: الاستقالة؟ لا أعرف ولن ألوم إسبانيا.. ونحتاج للعودة إلى الأساسيات

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 00:15

كتب : FilGoal

هانز فليك - ألمانيا

لا يعرف هانزي فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا موقفه من الاستقالة من عدمه حتى الآن عقب إقصاء بلاده من كأس العالم 2022.

وفاز منتخب ألمانيا على كوستاريكا يوم الخميس بأربعة أهداف لهدفين في ملعب البيت في ثالث جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

لكن ذلك الانتصار لم يكن كافيا بعدما ودعوا المونديال بفارق خمسة أهداف عن إسبانيا بعد حصد كل منهما أربع نقاط.

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وتحدث فليك عقب المباراة ردا على سؤال حول استقالته: "سنعمل على ذلك، من الصعب الإجابة على هذا السؤال خاصة بعد الإقصاء مباشرة".

وأردف "سنرى ذلك الأمر قريبا جدا".

وعن الإقصاء قال وتسبب إسبانيا بهزيمتها ضد اليابان بهدفين لهدف في توديعهم للمونديال قال: "لا أستطيع لوم إسبانيا، لا أنظر للفرق الأخرى".

وواصل فليك "يجب أن نلوم أنفسنا فقد حظينا بفرص كافية خاصة ضد اليابان وإسبانيا في نهاية المباراتين".

وأكمل "يجب أن نعود لتطوير اللاعبين، لقد كنا ننادي دائما لوجود لاعب في مركز رقم 9 وظهيري ملعب لسنوات، لقد تميزنا في الدفاع عن كرة القدم الألمانية لسنوات، نحتاج للعودة إلى الأساسيات".

وأتم فليك تصريحاته مشيدا بجمال موسيالا لاعب المنتخب الألماني وقال: "جمال لعب بشكل رائع، أشعر بالأسف لأن لاعبا مثله لن يلعب مجددا في كأس العالم الحالية".

فليك ألمانيا كأس العالم موسيالا كوستاريكا
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