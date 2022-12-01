هل يلمح للاعتزال الدولي؟ مولر: إن كانت هذه مباراتي الأخيرة فقد كانت مسيرة ممتعة

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 23:43

كتب : FilGoal

توماس مولر - كوستاريكا وألمانيا - كأس العالم 2022

يبدو أن توماس مولر لاعب منتخب ألمانيا يلمح لاعتزاله دوليا عقب إقصاء بلاده من كأس العالم 2022 وللمرة الثانية على التوالي.

توماس مولر

النادي : بايرن ميونيخ

ألمانيا
قطر 2022

وفاز منتخب ألمانيا على كوستاريكا اليوم الخميس بأربعة أهداف لهدفين في ملعب البيت في ثالث جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

لكن ذلك الانتصار لم يكن كافيا بعدما ودعوا المونديال بفارق خمسة أهداف عن إسبانيا بعد حصد كل منهما أربع نقاط.

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وتحدث مولر عقب المباراة لموقع " DasErste" قائلا: "إن كانت هذه هي مباراتي الأخيرة فقد خضت هذه المسيرة بمتعة كبيرة".

وواصل "حظينا بلحظات مدهشة معا لا تصدق".

وتابع "قدمت كل ما لدي في الملعب، لقد فعلت ذلك بالحب".

وعن الإقصاء قال: "الأمر مرير بشكل لا يصدق لأن نتيجتنا كانت كافية، إنه شعور بالعجز".

اللاعب صاحب الـ33 عاما توج بكأس العالم 2014 مع ألمانيا وحصل على المركز الثالث في 2010.

وشارك مولر مع ألمانيا في 120 مباراة سجل خلالهم 44 هدفا وصنع 40 آخرين.

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