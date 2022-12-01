مؤتمر فلاهوفيتش عن الفضيحة المزعومة: بعض الناس يشعرون بالملل ولا يهمهم سوى إيذاء صربيا

ظهر دوسان فلاهوفيتش مهاجم منتخب صربيا وفريق يوفنتوس الإيطالي في مؤتمر صحفي للرد على ما أشيع مؤخرا بشأن تورطه في علاقة جنسية معه زوجة أحد زملائه في المنتخب.

وانتشرت تقارير مفاجئة عن علاقة جمعت بين فلاهوفيتش وزوجة الحارس الاحتياطي بريدراج رايكوفيتش، وهو ما نفاه المهاجم الصربي بصورة قاطعة.

وقال فلاهوفيتش: "أعتذر لأني مضطر لبدء مؤتمر صحفي لكأس العالم بهذه الطريقة، ولكني يجب أن أتحدث لأن اسمي هو المتداول".

وأضاف "بالمقارنة مع كل ما نقرأه ونسمعه، لا يوجد حاجة للتعليق على شيء بهذه السخافة".

وأوضح "هؤلاء الناس يشعرون بالملل ولا يجدون شيئا أفضل لفعله لأنهم محبطون أو غاضبون بوضوح. العمل ضد الفريق هو مهمتهم الأساسية الآن".

وربط البعض بين قلة مشاركات فلاهوفيتش في كأس العالم وهذه الفضيحة المزعومة، وهو ما رد عليه قائلا: "لم ألعب لأني لم أكن جاهزا بما فيه الكفاية، ولكني الآن أفضل وأركز على المباراة التالية".

وقال المدرب دراجان ستويكوفيتش عن ذلك: "فلاهوفيتش جاهز لخوض المباراة وحالته البدنية أفضل كثيرا مما كانت عليه حين وصلنا إلى الدوحة. يمكنه أن يبدأ غدا، ولكني لن أشارك هذه المعلومة معكم اليوم".

كأس العالم - صربيا.. الوحدة فقط ستنقذ الصرب

ويملك منتخب صربيا نقطة واحدة في المجموعة حتى الآن من تعادله مع الكاميرون 3-3، حيث خسر أمام البرازيل بهدفين دون رد.

ويحتاج المنتخب الصربي إلى الفوز على سويسرا من أجل التأهل، بشرط عدم فوز الكاميرون على البرازيل الذي سيقود للنظر في فارق الأهداف.

بينما يملك منتخب سويسرا 3 نقاط من فوزه على الكاميرون 1-0 وخسارته أمام البرازيل بنفس النتيجة، ويحتاج للتعادل فقط بشرط عدم فوز الكاميرون على البرازيل أيضا.

والتقى منتخبا صربيا وسويسرا في كأس العالم 2018، حيث فاز الأخير بهدفين مقابل هدف وحيد.

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