مؤتمر فلاهوفيتش عن الفضيحة المزعومة: بعض الناس يشعرون بالملل ولا يهمهم سوى إيذاء صربيا

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 23:41

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش

ظهر دوسان فلاهوفيتش مهاجم منتخب صربيا وفريق يوفنتوس الإيطالي في مؤتمر صحفي للرد على ما أشيع مؤخرا بشأن تورطه في علاقة جنسية معه زوجة أحد زملائه في المنتخب.

وانتشرت تقارير مفاجئة عن علاقة جمعت بين فلاهوفيتش وزوجة الحارس الاحتياطي بريدراج رايكوفيتش، وهو ما نفاه المهاجم الصربي بصورة قاطعة.

وقال فلاهوفيتش: "أعتذر لأني مضطر لبدء مؤتمر صحفي لكأس العالم بهذه الطريقة، ولكني يجب أن أتحدث لأن اسمي هو المتداول".

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وأضاف "بالمقارنة مع كل ما نقرأه ونسمعه، لا يوجد حاجة للتعليق على شيء بهذه السخافة".

وأوضح "هؤلاء الناس يشعرون بالملل ولا يجدون شيئا أفضل لفعله لأنهم محبطون أو غاضبون بوضوح. العمل ضد الفريق هو مهمتهم الأساسية الآن".

وربط البعض بين قلة مشاركات فلاهوفيتش في كأس العالم وهذه الفضيحة المزعومة، وهو ما رد عليه قائلا: "لم ألعب لأني لم أكن جاهزا بما فيه الكفاية، ولكني الآن أفضل وأركز على المباراة التالية".

وقال المدرب دراجان ستويكوفيتش عن ذلك: "فلاهوفيتش جاهز لخوض المباراة وحالته البدنية أفضل كثيرا مما كانت عليه حين وصلنا إلى الدوحة. يمكنه أن يبدأ غدا، ولكني لن أشارك هذه المعلومة معكم اليوم".

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ويملك منتخب صربيا نقطة واحدة في المجموعة حتى الآن من تعادله مع الكاميرون 3-3، حيث خسر أمام البرازيل بهدفين دون رد.

ويحتاج المنتخب الصربي إلى الفوز على سويسرا من أجل التأهل، بشرط عدم فوز الكاميرون على البرازيل الذي سيقود للنظر في فارق الأهداف.

بينما يملك منتخب سويسرا 3 نقاط من فوزه على الكاميرون 1-0 وخسارته أمام البرازيل بنفس النتيجة، ويحتاج للتعادل فقط بشرط عدم فوز الكاميرون على البرازيل أيضا.

والتقى منتخبا صربيا وسويسرا في كأس العالم 2018، حيث فاز الأخير بهدفين مقابل هدف وحيد.

تعرف على معلومات عن فلاهوفيتش وبقية لاعبي ومدربي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.

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