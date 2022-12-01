كرنفال في الجول - صديق براندت المفضل.. هافيرتز رجل مباراة ألمانيا وكوستاريكا

صديق براندت المفضل، سجل هدف تتويج تشيلسي بدوري أبطال أوروبا 2021.

يفضّل هافيرتز اللعب في مركز المهاجم الوهمي، ويُعرَف عنه إجادته اللعب بكلتي القدمين بنفس الكفاءة تقريبًا.

والده رجل شرطة، ووالدته محامية، شجّع في طفولته ألمانيا آخن وبرشلونة، جدته لوالدته هولندية الجنسية، أمّا جده لوالدته ريتشارد فايدنهاوبت فهو لاعب سابق شارك في الدوري الألماني خلال أربعينيات القرن الماضي وتزامل مع يوب ديرفال المدير الفني لاحقًا لمنتخب ألمانيا خلال مونديال 1982.