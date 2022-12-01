كرنفال في الجول - صديق براندت المفضل.. هافيرتز رجل مباراة ألمانيا وكوستاريكا

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 23:40

كتب : FilGoal

كاي هافيرتز - كوستاريكا وألمانيا - كأس العالم 2022

حصد الألماني كاي هافيرتز جائزة رجل مباراة ألمانيا وكوستاريكا في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لـ كأس العالم 2022.

وفاز منتخب ألمانيا بنتيجة 4-2 بعدما قلب تأخره من 2-1 لفوز، لكنه لم يكن كافيا للتأهل لثمن نهائي كأس العالم 2022.

وأصبح كاي ثاني لاعب ألماني يسجل ثنائية بعد المشاركة كبديل منذ أندري شورليه في 2014 أمام البرازيل.

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صديق براندت المفضل، سجل هدف تتويج تشيلسي بدوري أبطال أوروبا 2021.

يفضّل هافيرتز اللعب في مركز المهاجم الوهمي، ويُعرَف عنه إجادته اللعب بكلتي القدمين بنفس الكفاءة تقريبًا.

والده رجل شرطة، ووالدته محامية، شجّع في طفولته ألمانيا آخن وبرشلونة، جدته لوالدته هولندية الجنسية، أمّا جده لوالدته ريتشارد فايدنهاوبت فهو لاعب سابق شارك في الدوري الألماني خلال أربعينيات القرن الماضي وتزامل مع يوب ديرفال المدير الفني لاحقًا لمنتخب ألمانيا خلال مونديال 1982.

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ماذا قدم كاي أمام كوستاريكا؟

دقائق: 23

أهداف: 2

لمس الكرة: 19

دقة تمرير: 82%

تمريرات مفتاحية: 1

تسديدات: 5

فوز بصراعات ثنائية: 0 من 1

فوز بصراعات هوائية: 0 من 2

حصول على أخطاء: 1

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