كرنفال في الجول - صديق براندت المفضل.. هافيرتز رجل مباراة ألمانيا وكوستاريكا
الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 23:40
كتب : FilGoal
حصد الألماني كاي هافيرتز جائزة رجل مباراة ألمانيا وكوستاريكا في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لـ كأس العالم 2022.
وفاز منتخب ألمانيا بنتيجة 4-2 بعدما قلب تأخره من 2-1 لفوز، لكنه لم يكن كافيا للتأهل لثمن نهائي كأس العالم 2022.
وأصبح كاي ثاني لاعب ألماني يسجل ثنائية بعد المشاركة كبديل منذ أندري شورليه في 2014 أمام البرازيل.
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ماذا قدم كاي أمام كوستاريكا؟
دقائق: 23
أهداف: 2
لمس الكرة: 19
دقة تمرير: 82%
تمريرات مفتاحية: 1
تسديدات: 5
فوز بصراعات ثنائية: 0 من 1
فوز بصراعات هوائية: 0 من 2
حصول على أخطاء: 1