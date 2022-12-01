كأس العالم - موعد مباراة اليابان أمام كرواتيا في ثمن النهائي.. القنوات الناقلة

يلعب منتخب اليابان مع نظيره الكرواتي في الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 المقام في قطر.

وتصدر منتخب اليابان المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط من فوزين على ألمانيا وإسبانيا، وخسارة أمام كوستاريكا.

بينما احتل منتخب كرواتيا المركز الثاني في المجموعة السادسة من فوز على كندا وتعادلين أمام بلجيكا والمغرب.

المواجهة ستكون الرابعة بين المنتخبين تاريخيا، فاز كل منتخب في مباراة وانتهت الثالثة بالتعادل والتي كانت الأخيرة بين المنتخبين في دور المجموعات من نسخة 2006.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 5 ديسمبر الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد الجنوب.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 والكأس اكسترا.