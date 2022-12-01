كأس العالم - موعد مباراة اليابان أمام كرواتيا في ثمن النهائي.. القنوات الناقلة

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 23:37

كتب : FilGoal

هاجيمي مورياسو مدرب اليابان

يلعب منتخب اليابان مع نظيره الكرواتي في الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 المقام في قطر.

وتصدر منتخب اليابان المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط من فوزين على ألمانيا وإسبانيا، وخسارة أمام كوستاريكا.

بينما احتل منتخب كرواتيا المركز الثاني في المجموعة السادسة من فوز على كندا وتعادلين أمام بلجيكا والمغرب.

أخبار متعلقة:
من البيت إلى برلين كرنفال في الجول – يرتدي نفس الجوارب منذ 5 سنوات.. أو تاناكا رجل مباراة اليابان وإسبانيا كأس العالم - موعد مباراة المغرب أمام إسبانيا في ثمن النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق برلين تسقط.. ألمانيا تودع كأس العالم من الدور الأول للنسخة الثانية على التوالي

المواجهة ستكون الرابعة بين المنتخبين تاريخيا، فاز كل منتخب في مباراة وانتهت الثالثة بالتعادل والتي كانت الأخيرة بين المنتخبين في دور المجموعات من نسخة 2006.

Image

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 5 ديسمبر الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد الجنوب.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 والكأس اكسترا.

كأس العالم قطر 2022 اليابان كرواتيا
نرشح لكم
أزبيليكويتا: تركيزنا الآن على المغرب.. ولذلك خرجت بين الشوطين هل يلمح للاعتزال الدولي؟ مولر: إن كانت هذه مباراتي الأخيرة فقد كانت مسيرة ممتعة مؤتمر فلاهوفيتش عن الفضيحة المزعومة: بعض الناس يشعرون بالملل ولا يهمهم سوى إيذاء صربيا كرنفال في الجول - صديق براندت المفضل.. هافيرتز رجل مباراة ألمانيا وكوستاريكا كرنفال في الجول – يرتدي نفس الجوارب منذ 5 سنوات.. أو تاناكا رجل مباراة اليابان وإسبانيا كأس العالم - موعد مباراة المغرب أمام إسبانيا في ثمن النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق من البيت إلى برلين برلين تسقط.. ألمانيا تودع كأس العالم من الدور الأول للنسخة الثانية على التوالي
أخر الأخبار
أزبيليكويتا: تركيزنا الآن على المغرب.. ولذلك خرجت بين الشوطين دقيقة | قطر 2022
هل يلمح للاعتزال الدولي؟ مولر: إن كانت هذه مباراتي الأخيرة فقد كانت مسيرة ممتعة 28 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر فلاهوفيتش عن الفضيحة المزعومة: بعض الناس يشعرون بالملل ولا يهمهم سوى إيذاء صربيا 30 دقيقة | قطر 2022
كرنفال في الجول - صديق براندت المفضل.. هافيرتز رجل مباراة ألمانيا وكوستاريكا 31 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - موعد مباراة اليابان أمام كرواتيا في ثمن النهائي.. القنوات الناقلة 34 دقيقة | قطر 2022
كرنفال في الجول – يرتدي نفس الجوارب منذ 5 سنوات.. أو تاناكا رجل مباراة اليابان وإسبانيا 45 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - موعد مباراة المغرب أمام إسبانيا في ثمن النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 46 دقيقة | قطر 2022
من البيت إلى برلين 49 دقيقة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 2 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 3 سرقة غير مكتملة (2) 4 حارس ويلز يدخل تاريخ كأس العالم من الباب الخلفي