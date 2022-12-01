كرنفال في الجول – يرتدي نفس الجوارب منذ 5 سنوات.. أو تاناكا رجل مباراة اليابان وإسبانيا

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 23:26

كتب : FilGoal

هدف أو تاناكا

حصد أو تاناكا جائزة رجل مباراة اليابان وإسبانيا في الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من كأس العالم 2022.

أو تاناكا

النادي : كاواساكي فرونتال

اليابان
قطر 2022

وقاد هدف تاناكا اليابان للفوز على إسبانيا والتأهل في صدارة المجموعة على حساب إسبانيا وألمانيا وكوستاريكا.

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أفضل لاعب صاعد في الدوري الياباني عام 2019، وهو الوحيد في تاريخ كاواساكي فرونتال الذي يفوز بهذه الجائزة.

يرتدي تاناكا نفس الجوارب منذ دخوله عالم الاحتراف منذ 5 سنوات: "أعلم أن بها الكثير من الثقوب، لكنها تجلب لي الحظ، أتمنى أن أواصل ارتدائها لوقت أطول".

يقول تاناكا عن اللعب في كأس العالم: "أتمنى المشاركة في 3 أو 4 كؤوس عالم.

لكن لو ظهرت كالوحش في مونديال واحد، فسيكون ذلك كافيًا لكي يتذكرني الناس".

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ماذا قدم تاناكا أمام إسبانيا؟

دقائق: 87

أهداف: 1

لمس الكرة: 37

دقة تمرير: 62%

تمريرات مفتاحية: 1

تسديدات: 1

فوز بصراعات ثنائية: 1 من 1

فوز بصراعات هوائية: 2 من 2

حصول على أخطاء: 1

اليابان إسبانيا كأس العالم 2022
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