كرنفال في الجول – يرتدي نفس الجوارب منذ 5 سنوات.. أو تاناكا رجل مباراة اليابان وإسبانيا

حصد أو تاناكا جائزة رجل مباراة اليابان وإسبانيا في الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من كأس العالم 2022.

وقاد هدف تاناكا اليابان للفوز على إسبانيا والتأهل في صدارة المجموعة على حساب إسبانيا وألمانيا وكوستاريكا.

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أفضل لاعب صاعد في الدوري الياباني عام 2019، وهو الوحيد في تاريخ كاواساكي فرونتال الذي يفوز بهذه الجائزة.

يرتدي تاناكا نفس الجوارب منذ دخوله عالم الاحتراف منذ 5 سنوات: "أعلم أن بها الكثير من الثقوب، لكنها تجلب لي الحظ، أتمنى أن أواصل ارتدائها لوقت أطول".

يقول تاناكا عن اللعب في كأس العالم: "أتمنى المشاركة في 3 أو 4 كؤوس عالم.

لكن لو ظهرت كالوحش في مونديال واحد، فسيكون ذلك كافيًا لكي يتذكرني الناس".

ماذا قدم تاناكا أمام إسبانيا؟

دقائق: 87

أهداف: 1

لمس الكرة: 37

دقة تمرير: 62%

تمريرات مفتاحية: 1

تسديدات: 1

فوز بصراعات ثنائية: 1 من 1

فوز بصراعات هوائية: 2 من 2

حصول على أخطاء: 1