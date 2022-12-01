كأس العالم - موعد مباراة المغرب أمام إسبانيا في ثمن النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 23:25

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

ضرب المنتخب الإسباني موعدا مع نظيره المغربي في ثمن نهائي كأس العالم المقام في قطر.

وتصدر منتخب المغرب المجموعة السادسة برصيد سبع من فوزين على بلجيكا وكندا وتعادل مع المغرب.

على الجانب الآخر، تواجد منتخب إسبانيا في المركز الثاني للمجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط من فوز على كوستاريكا وتعادل أمام ألمانيا وهزيمة أمام اليابان.

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المواجهة هي الرابعة بين المنتخبين في التاريخ، حيث حقق منتخب إسبانيا الفوز مرتين وانتهت المواجهة الأخيرة في دور المجموعات من كأس العالم 2018 بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويسعى منتخب المغرب لأن يكون أول منتخب عربي في التاريخ يصل للدور ربع النهائي من كأس العالم.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 6 ديسمبر الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد المدينة التعليمية.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 والكأس اكسترا.

ويعلق على اللقاء جواد بدة.

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