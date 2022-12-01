من البيت إلى برلين

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 23:22

كتب : رامي جمال

صورة تقرير مباراة كوستاريكا وألمانيا في كأس العالم 2022

انتصار بدون معنى وسوف يستقل منتخب ألمانيا طائرة العودة إلى برلين من ملعب البيت مباشرة.

ألمانيا خارج كأس العالم من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

وفاز منتخب ألمانيا على كوستاريكا اليوم الخميس بأربعة أهداف لهدفين في ملعب البيت في ثالث جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

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افتتح سيرجي جنابري أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة لألمانيا.

وفجر منتخب كوستاريكا المفاجأة بتسجيله لهدفين في الدقيقتين 58 و70 عن طريق يلستين تيجيدا ومانويل نوير بالخطأ في مرماه.

وأدرك كاي هافيرتز التعادل لألمانيا في الدقيقة 73.

وعاد هافيرتز وسجل الهدف الثاني له والثالث للألمان في الدقيقة 85.

وأتم نيكلاس فولكروج رباعية ألمانيا بهدف في الدقيقة 89.

لكن خسارة إسبانيا أمام اليابان في الوقت ذاته بهدفين لهدف جعلت الكمبيوتر يتأهل بدلا من الماكينات.

وتصدر منتخب اليابان المجموعة بست نقاط.

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الثاني بأربع نقاط بفارق خمسة أهداف عن ألمانيا.

فيما جاء منتخب كوستاريكا رابعا بثلاث نقاط.

التشكيل

تواجد الثلاثي الهجومي توماس مولر وليروي ساني وجمال موسيالا في هجوم ألمانيا.

فيما قاد جويل كامبيل وبراندون أجييرا وجوان فينيجاس هجوم كوستاريكا.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهجوم ألماني وأطلق جمال موسيالا تسديدة قوية مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة العاشرة أرسل ديفيد روم عرضية قابلها جنابري برأسية سكنت الشباك لتعلن عن الهدف الأول للألمان.

وكاد ليون جوريتسكا يدرك التعادل لكن تسديدته تصدى لها كيلور نافاس.

وسدد موسيالا كرة أخرى لكن تصويبته ذهبت لخارج الملعب، وبالمثل كانت تسديدة جنابري.

وكاد كيشير فويلر يدرك التعادل لكوستاريكا إثر انفراد تام لكن مانويل نوير تألق وتصدى له.

وتصدى نوير لرأسية من كندال مانلي ليبقي على تقدم ألمانيا في النتيجة.

وفي الدقيقة 58 تابع يلتسين تيجيدا الكرة المرتدة من نوير بتسديدة في الشباك ليعلن عن تعادل كوستاريكا.

وكاد موسيالا يعيد ألمانيا للتقدم سريعا عقب ثلاث دقائق لكن تسديدته ارتطمت في القائم الأيسر لمرمى كوستاريكا.

وتصدى القائم الأيمن كذلك القائم لتسديدة من روديجير ليحرم ألمانيا من التقدم.

ومرة أخرى تصدى القائم لتسديدة جديدة من موسيالا.

وفي الدقيقة 70 حدث ارتباك داخل منطقة الجزاء وسدد ليطلق خوان فارجاس تسديدة ارتطمت بنوير وسكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لكوستاريكا.

وقت ذلك الهدف كان يعني تأهل كوستاريكا لدور الـ16 رفقة اليابان وإقصاء إسبانيا وألمانيا.

لكن هافيرتز رد سريعا جدا عقب ثلاث دقائق وسجل التعادل وفي الدقيقة 85 سجل الهدف الثالث لمنتخب بلاده.

وأتم فولكروج رباعية ألمانيا بهدف رابع في الدقيقة 90 بعد العودة لتقنية الفيديو.

احتاج منتخب ألمانيا في ذلك الوقت لخمسة أهداف ليعادل إسبانيا في الترتيب وستة ليتفوق عليهم في الترتيب لكنهم بالتأكيد لم ينجحوا في مسعاهم مع تبقي دقائق قليلة على نهاية المباراة لتنتهي بانتصارهم بأربعة أهداف لهدفين ويودعون البطولة رسميا.

كوستاريكا ألمانيا كأس العالم
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