برلين تسقط.. ألمانيا تودع كأس العالم من الدور الأول للنسخة الثانية على التوالي

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 23:18

كتب : FilGoal

ليروي ساني - كوستاريكا وألمانيا - كأس العالم 2022

ودع منتخب ألمانيا كأس العالم من الدور الأول رغم فوزه على كوستاريكا بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

واحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث بفارق الأهداف عن إسبانيا بعد خسارتها أمام اليابان.

وبذلك يخرج منتخب ألمانيا من الدور الأول للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز باللقب في 2018.

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وتذيل منتخب ألمانيا ترتيب المجموعة عام 2018 برصيد ثلاث نقاط.

يأتي ذلك بعد أن وصل منتخب ألمانيا إلى ربع النهائي على الأقل في 16 نسخة متتالية.

وخسر منتخب ألمانيا مباراته الأولى أمام اليابان بهدفين مقابل هدف واحد.

قبل أن يتعادل مغ إسبانيا في المباراة الثانية بهدف لكل فريق.

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