محمد عادل حكما لمباراة الأهلي وطلائع الجيش
الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 22:35
كتب : FilGoal
يدير محمد عادل مباراة الأهلي وطلائع الجيش تحكيميا لحساب الجولة الخامسة من الدوري المصري.
ويلتقي الأهلي وطلائع الجيش غدا الجمعة في السابعة مساءً على استاد الأهلي we السلام.
ويعاون محمد عادل كل من: يوسف البساطي ونور الدين سعيد.
وحكم رابع: أسامة إسماعيل.
وعلى تقنية الفيديو يتواجد: وائل فرحان وأسامة عبد اللطيف.
وأدار عادل مباراتين في الدوري المصري الموسم الحالي.
الأولى لحساب الأهلي أمام الإسماعيلي وشهدت إشهار بطاقة حمراء لـ طاهر محمد طاهر كأول حالة طرد في الموسم الجاري.
ثم مباراة المصري وإنبي وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي 2-0.
ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 9 نقاط في جدول ترتيب الدوري له ومباراة مؤجلة.
بينما يحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.
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