إمام عاشور رجل مباراة الزمالك والمصري

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 22:30

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الزمالك والمصري

تسلّم إمام عاشور جائزة رجل مباراة الزمالك والمصري ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وسجّل إمام عاشور هدفا في تعادل الزمالك مع المصري اليوم الخميس بهدفين لكل طرف.

افتتح إمام عاشور أهداف المباراة في الدقيقة 20 للزمالك.

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بتلك النتيجة وصل رصيد الزمالك لثماني نقاط يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق نقطة عن الأهلي والاتحاد السكندري أصحاب المركزين الثالث والرابع وخاض كل منهم أربع مباريات.

وجاءت أرقام إمام عاشور في المباراة كالآتي:

عدد الدقائق: 87.

عدد الأهداف: 1.

عدد التسديدات: 4.

دقة التمرير: 75%.

عدد مرات استعادة الكرة: 4.

عدد الالتحمات الأرضية الناجحة: 3 من 10.

عدد الالتحمات الهوائية الناجحة: 2 من 2.

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