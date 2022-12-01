خبر في الجول - موعد عودة نبيل عماد لتدريبات الزمالك

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 22:28

كتب : إبراهيم رمضان

نبيل عماد دونجا - الزمالك

اقترب نبيل عماد لاعب وسط الزمالك من العودة لتدريبات الفريق الأبيض.

نبيل عماد

النادي : الزمالك

الزمالك

وتعرض لاعب خط وسط بيراميدز -آنذاك- ومنتخب مصر للإصابة في مران الفراعنة يوم الأربعاء 14 سبتمبر.

وأعلن بعدها الزمالك تعاقده مع اللاعب بعدها.

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وحسبما علم FilGoal.com، فإن اللاعب أنهى برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

ومن المنتظر أن يكون اللاعب تحت تصرف الجهاز الفني خلال هذا الأسبوع للمشاركة في التدريبات الجماعية وتحديد موعد مشاركته في المباريات وفقا للجاهزية البدنية.

دونجا صاحب الـ26 عاما لاعب الوسط المدافع انضم إلى الأسيوطي سبورت في 2016 ومن اللاعبين القلائل الذين استمروا مع تغيير ملكية النادي ومسماه إلى بيراميدز.

وخاض دونجا بقميص بيراميدز 171 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 في جميع المسابقات.

وتعادل الزمالك مع المصري بهدفين لكل فريق ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

التعثر أمام المصري هو الثاني على التوالي للزمالك في الدوري بعدما تعادل مع إنبي بهدف لمثله في الجولة الماضية.

بتلك النتيجة وصل رصيد الزمالك لثماني نقاط يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق نقطة عن الأهلي والاتحاد السكندري أصحاب المركزين الثالث والرابع وخاض كل منهم أربع مباريات.

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