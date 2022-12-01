كرة يد - الأهلي والزمالك يفوزان في دوري المحترفين

انتصر الأهلي والزمالك على سبورتنج والشمس ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة اليد.

وفاز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 35-19 في لقاء أقيم المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وفي نفس الجولة فاز الزمالك على الشمس بنتيجة 46-27 في لقاء أقيم على صالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء.

انتهي الشوط الأول بتقدم بطل الموسم الماضي علي فريق الشمس بنتيجة 21-11.

ويلعب الزمالك غدا الجمعة الموافق 2 ديسمبر مع فريق العبور.