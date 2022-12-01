كرة يد - الأهلي والزمالك يفوزان في دوري المحترفين

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 22:21

كتب : FilGoal

يد الأهلي

انتصر الأهلي والزمالك على سبورتنج والشمس ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة اليد.

وفاز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 35-19 في لقاء أقيم المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وفي نفس الجولة فاز الزمالك على الشمس بنتيجة 46-27 في لقاء أقيم على صالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء.

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انتهي الشوط الأول بتقدم بطل الموسم الماضي علي فريق الشمس بنتيجة 21-11.

ويلعب الزمالك غدا الجمعة الموافق 2 ديسمبر مع فريق العبور.

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