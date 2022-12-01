في الجول يكشف سبب مشاركة محمد صبحي أمام المصري

شارك محمد صبحي في حراسة مرمى الزمالك أمام المصري في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

المشاركة هي الأولى لمحمد صبحي مع الزمالك هذا الموسم بعد أن قضى الموسم الماضي معارا مع فاركو.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن فيريرا عقد جلسة مع جهازه الفني قبل مباراة المصري في الكأس وسفره للبرتغال.

وتم طرح فيها إمكانية مشاركة محمد صبحي مع عواد بعد مستواه المميز في التدريبات.

وكان من المفترض أن يشارك اللاعب أمام المصري في الكأس ولكن لم يكن القرار نهائيا، ومع سفر فيريرا للبرتغال تم تأجيل الدفع باللاعب.

وتم الاستقرار بعدها على مشاركة عواد في الكأس، على أن يلعب صبحي مباراة الدوري.

التعثر أمام المصري هو الثاني على التوالي للزمالك في الدوري بعدما تعادل مع إنبي بهدف لمثله في الجولة الماضية.

بتلك النتيجة وصل رصيد الزمالك لثماني نقاط يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق نقطة عن الأهلي والاتحاد السكندري أصحاب المركزين الثالث والرابع وخاض كل منهم أربع مباريات.