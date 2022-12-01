مؤتمر مدرب صربيا - عن "الثقوب في جبن سويسرا" ومستجدات فلاهوفيتش

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 21:19

كتب : FilGoal

دراجان ستويكوفيتش مدرب صربيا

تحدث دراجان ستويكوفيتش مدرب منتخب صربيا عن مواجهة سويسرا باحثا عما وصفه بـ "صنع ثقوب في الجبن السويسري"، في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقال ستويكوفيتش في المؤتمر الصحفي: "نود حقا الحديث عن الجبن السويسري والبحث عن نقاط ضعفهم أو الثقوب للحصول على النتيجة".

وأضاف "علمنا بعد قرعة دور المجموعات أن البرازيل في بعد آخر بالنسبة لنا، وأننا سنقاتل على المركز الثاني أمام الكاميرون وسويسرا".

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وأوضح ستويكوفيتش "كنا نعلم أن المباراة ضد سويسرا ستمثل أهمية كبرى كونها الأخيرة في المجموعة، وهذا ما نواجهه الآن".

وتابع "شهدنا الكثير من المفاجآت في كأس العالم، ولكننا سنكون مستعدين".

وأكد المدرب أن دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس جاهز لخوض المباراة، ولكنه رفض تأكيد أو نفي وجوده بالتشكيل الأساسي.

وقال ستويكوفيتش عن ذلك: "فلاهوفيتش جاهز لخوض المباراة وحالته البدنية أفضل كثيرا مما كانت عليه حين وصلنا إلى الدوحة".

واختتم "يمكنه أن يبدأ غدا، ولكني لن أشارك هذه المعلومة معكم اليوم".

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ويملك منتخب صربيا نقطة واحدة في المجموعة حتى الآن من تعادله مع الكاميرون 3-3، حيث خسر أمام البرازيل بهدفين دون رد.

ويحتاج المنتخب الصربي إلى الفوز على سويسرا من أجل التأهل، بشرط عدم فوز الكاميرون على البرازيل الذي سيقود للنظر في فارق الأهداف.

بينما يملك منتخب سويسرا 3 نقاط من فوزه على الكاميرون 1-0 وخسارته أمام البرازيل بنفس النتيجة، ويحتاج للتعادل فقط بشرط عدم فوز الكاميرون على البرازيل أيضا.

والتقى منتخبا صربيا وسويسرا في كأس العالم 2018، حيث فاز الأخير بهدفين مقابل هدف وحيد.

تعرف على معلومات عن ستويكوفيتش وبقية لاعبي ومدربي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.

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