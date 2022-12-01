مؤتمر سانتوس - عن إراحة كريستيانو رونالدو.. ومواجهة البرازيل في ثمن النهائي

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 21:17

كتب : FilGoal

فيرناندو سانتوس - البرتغال

شدد فيرناندو سانتوس المدير الفني لـ البرتغال أنه سيجري تغييرات عديدة في تشكيل الفريق أمام كوريا الجنوبية.

ويواجه البرتغال نظيره كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة والحاسمة من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وقال سانتوس في المؤتمر الصحفي: "لدينا ثلاثة لاعبين على الأقل سيلعبون بالتأكيد، أما بالنسبة للآخرين، فسيتعين علينا أن نرى".

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وأضاف "اللاعبون في حالة جيدة، لكننا بدأنا نرى التعب، الذي يمكن أن يؤدي إلى إصابات. هناك لاعب منهك بشكل كبير وعلينا إراحته ولابد من الإنذارات في الاعتبار".

وتابع "أنا واثق جدًا من كل لاعب أضعه على أرض الملعب".

وأوضح "كريستيانو رونالدو أساسي؟ إذا كان يتمتع بصحة بدنية، فسوف يشارك، لا أعرف ما إذا كانت الفرصة 50% حتى، فهذا يعتمد على حصتنا التدريبية الأخيرة. يعتمد الأمر إذا لم يحدث شيئا وقادرًا على اللعب".

وأتم "مواجهة البرازيل في دور الـ16؟ لست قلقا بشأن تلك المرحلة بعد، عندما تأتي إلى كأس العالم، فأنت تسعى جاهدا لتحقيق شيء مهم، آمل أن يكونوا جميعا مستعدين وكل ما أفكر فيه الآن هو مباراة الغد".

وحسم البرتغال تأهله إلى دور الـ16 بعد الفوز بأول مباراتين في دور المجموعات ولم يتحدد بعد صدارته للمجموعة.

كأس العالم البرتغال كوريا الجنوبية
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