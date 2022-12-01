مران الأهلي - جلسة استشفائية لـ أيمن أشرف قبل لقاء طلائع الجيش

اختتم الأهلي تدريباته التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلي جهة فريق طلائع الجيش والمحدد لها غدا الجمعة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجيم لمدة نصف الساعة تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، وذلك قبل انطلاق المران الجماعي للفريق على ملعب التتش.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة طلائع الجيش.

وخاض اللاعبون جانبا من تدريبات الجري حول الملعب تبعها تقسيمة، حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ بعض التعليمات الفنية.

وأدى أيمن أشرف تدريبات الجري حول الملعب وخاض جلسة تدريبات استشفائية في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل، في إطار البرنامج التأهيلي المحدد للاعب.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء غد الجمعة على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري المصري.