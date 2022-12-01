أرقام قياسية من تأهل المغرب التاريخي لـ ثمن نهائي كأس العالم 2022

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 21:01

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

كتب منتخب المغرب تاريخا عربيا وإفريقيا جديدا في كأس العالم.

وتأهل أسود أطلس في الصدارة برصيد 7 نقاط متفوقين على كرواتيا التي تعادلت مع بلجيكا وحسمت تأهلها في المركز الثاني.

بينما ودع منتخبا بلجيكا وكندا المونديال مبكرا.

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تأهل تاريخي يستحق عليه منتخب المغرب لقب فخر العرب.

وإليكم أبرز الأرقام القياسية عقب تأهل المغرب التاريخي لـ دور الـ 16 من كأس العالم:

بات منتخب المغرب أول منتخب عربي يتأهل لثمن نهائي كأس العالم مرتين بعد نسخة 1986.

منتخب المغرب حينها تأهل باحتلال الصدارة على حساب بولندا والبرتغال وإنجلترا، واليوم تصدر على حساب كرواتيا وبلجيكا وكندا.

قبل نسخة 2022 الجزائر والسعودية والمغرب تأهلوا مرة واحدة لدور الـ 16.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم جامعا 7 نقاط.

السعودية في 1994 تأهلت بحصد 6 نقاط كأفضل رصيد لفريق عربي في دور المجموعات.

الأسود أول منتخب عربي يتصدر ترتيب المجموعة في كأس العالم ويتأهل دون خسارة.

وهو ما فعله أسود الأطلس في نسخة 1986 من قبل أيضا بتعادلين وفوز، لكن في 2022 انتصارين وتعادل.

وعلى مستوى إفريقيا يتقاسم الإنجاز مع نيجيريا في نسختي 1994 و1998.

وللمرة الثانية يتأهل منتخبان من إفريقيا لثمن نهائي كأس العالم بعد نسخة 2014.

والعدد مرشح للزيادة حال تفوق كاميرون وغانا في اليوم الأخير لدور المجموعات.

ولأول مرة يحقق منتخب المغرب انتصارين في نفس النسخة من كأس العالم.

وهو نفس العدد من الانتصارات الذي حققه الفريق خلال 16 مباراة سابقة.

وتساوى منتخب المغرب مع السعودية برصيد 4 انتصارات في صدارة تاريخ العرب بكأس العالم.

المغرب في انتظار وصيف المجموعة الخامسة من كأس العالم، والتي تضم إسبانيا وألمانيا واليابان وكوستاريكا.

المغرب أرقام قياسية كأس العالم
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