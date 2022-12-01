زياش: الجميع ظهر متحدا من أجل المغرب.. ولا يمكن وصف سعادتي بالتسجيل في المونديال

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 20:14

كتب : FilGoal

حكيم زياش - المغرب

ظهر حكيم زياش لاعب المنتخب المغربي سعيدا بعد التأهل لثمن النهائي والتسجيل للمرة الأولى في المونديال.

وصعد المنتخب المغربي إلى الدور ثمن النهائي في صدارة المجموعة السادسة من كأس العالم برصيد سبع نقاط.

وينتظر منتخب المغرب صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة بين إسبانيا وألمانيا وكوستاريكا واليابان.

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وقال حكيم زياش في تصريحات لقناة الكأس: "كنا نعلم من البداية أن الطريق سيكون صعبا".

".

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وأضاف "لعبنا بأسلوبنا وبذلنا جهدا كبيرا ولعبنا كفريق واحد بقوة".

وواصل "الجماهير ساندتنا كثيرا وكان لها دورا كبيرا فيما حققناه".

تأهل تاريخي يستحق عليه منتخب المغرب لقب فخر العرب.

بات منتخب المغرب أول منتخب عربي يتأهل لثمن نهائي كأس العالم مرتين بعد نسخة 1986، متفوقا على الجزائر والسعودية.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم جامعا 7 نقاط.

وأول منتخب عربي يتصدر ترتيب المجموعة في كاس العالم ويتأهل دون خسارة، والثاني إفريقيا بعد نيجيريا في 1998.

وللمرة الثانية يتأهل منتخبان من إفريقيا لثمن نهائي كأس العالم بعد نسخة 2014 والعدد مرشح للزيادة حال تفوق كاميرون وغانا غدا الجمعة.

ولأول مرة يحقق منتخب المغرب انتصارين في نفس النسخة من كأس العالم وهو نفس العدد الذي حققه الفريق خلال 16 مباراة سابقة.

وتساوى منتخب المغرب مع السعودية برصيد 4 انتصارات في صدارة تاريخ العرب بكأس العالم.

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