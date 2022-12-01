نهاية حقبة.. مارتينيز يعلن رحيله عن منتخب بلجيكا

أعلن روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا أن مباراة كرواتيا التي انتهت بالتعادل السلبي هي مباراته الأخيرة في منصبه الحالي، وهو ما أكده الاتحاد البلجيكي أيضا.

وقال مارتينيز في تصريحاته عقب المباراة: "كانت هذه مباراتي الأخيرة. إنها عاطفية كما يمكنكم التخيل".

وأضاف "الفوز بالمباريات في كأس العالم ليس سهلا. لم نكن أنفسنا أمام كندا وكنا نستحق الخسارة أمام المغرب".

وأوضح "اليوم كنا جاهزين وخلقنا الفرص وليس لدينا أي ندم. يمكننا الخروج برؤوس مرفوعة".

وواصل مارتينيز "الأمر لا يتعلق بأي أسماء موجودة على الملعب، فالإرث يمكن تركه بطرق مختلفة".

وتابع "لقد فزنا بمباريات المجموعات الثلاث في كأس العالم السابقة (2018)، وفزنا بالمباريات الثلاث في يورو 2020، ولكن هذا لم يكن كافيا لبلوغ النهاية".

واختتم "أردنا الوصول إلى أبعد مدى، ولكننا لم نتمكن من اجتياز دور المجموعات. بالنسبة لي الشعور هو نفسه في الحالتين".

من جانبه أسدل الاتحاد البلجيكي لكرة القدم الستار على رحلة مارتينيز رسميا، معلنا ما يلي:

"روبرتو مارتينيز أعلن توقفه عن تدريب منتخب بلجيكا. القرار تم اتخاذه قبل البطولة".

وغادر منتخب بلجيكا بـ 4 نقاط، جمعها من الفوز على كندا 1-0 والتعادل مع كرواتيا سلبيا في الجولة الأخيرة.

كأس العالم - منتخب بلجيكا.. الوصول إلى المستقبل لتحقيق حلم سابلون

الخسارة أمام المغرب متصدر المجموعة (7 نقاط) كان لها العامل الأكبر في إقصاء الشياطين الحمر، وراء كرواتيا التي نالت نقطتها الخامسة من التعادل الأخير.

وتولى مارتينيز قيادة بلجيكا في صيف 2016، ونجح في قيادة المنتخب إلى نصف نهائي كأس العالم 2018، الذي أنهاه بالمركز الثالث.

تعرف على معلومات عن مارتينيز وبقية لاعبي ومدربي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.