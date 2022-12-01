نايف أكرد: نحلم بكتابة تاريخ أكبر من الصعود لثمن نهائي كأس العالم

شدد نايف أكرد مدافع المنتخب المغربي على أنه حقق حلم الطفولة بالمشاركة في كأس العالم، مشيرا إلى أن احللم لن يتوقف للوصول لأبعد حد في المونديال.

وصعد المنتخب المغربي إلى الدور ثمن النهائي في صدارة المجموعة السادسة من كأس العالم برصيد سبع نقاط.

وينتظر منتخب المغرب صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة بين إسبانيا وألمانيا وكوستاريكا واليابان.

وقال نايف أكرد في تصريحات لقناة الكأس: "كنا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة أمام منتخب ليس لديه ما يخسره. لعبوا بأريحية ونحن كنا تحت ضغط الحاجة للنقطة من أجل الصعود".

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وأضاف "التراجع في الشوط الثاني كان أحد أسبابه الإرهاق البدني مع اللعب كل 3-4 أيام ولكن بذلنا كل جهدنا لإسعاد الشعب المغربي".

وواصل "حلم الطفولة كان أن ألعب في كأس العالم وتحقق، بعد إصابتي في بداية الموسم ظننت أن الحلم انتهى ولكنني تمكنت من العودة مبكرا".

واستطرد "منحت الطبيب المشرف على علاجي هدية بعد أن نجحنا في تحقيق هدفنا وأصبحت جاهزا للعب في كأس العالم".

واستكمل "الذهاب أبعد في كأس العالم؟ لما لا، صعدنا في مجموعة صعبة أمام فرق مثل كرواتيا وبلجيكا. لدينا لاعبين يلعبون في فرق كبرى وسنحاول أن نظهر بأفضل شكل".

وأتم "دخلنا التاريخ وما زال أمامنا مباراة في ثمن النهائي سنحاول أن نقدم كل ما لدينا ولما لا نكتب تاريخا أكبر".

تأهل تاريخي يستحق عليه منتخب المغرب لقب فخر العرب.

بات منتخب المغرب أول منتخب عربي يتأهل لثمن نهائي كأس العالم مرتين بعد نسخة 1986، متفوقا على الجزائر والسعودية.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم جامعا 7 نقاط.

وأول منتخب عربي يتصدر ترتيب المجموعة في كاس العالم ويتأهل دون خسارة، والثاني إفريقيا بعد نيجيريا في 1998.

وللمرة الثانية يتأهل منتخبان من إفريقيا لثمن نهائي كأس العالم بعد نسخة 2014 والعدد مرشح للزيادة حال تفوق كاميرون وغانا غدا الجمعة.

ولأول مرة يحقق منتخب المغرب انتصارين في نفس النسخة من كأس العالم وهو نفس العدد الذي حققه الفريق خلال 16 مباراة سابقة.

وتساوى منتخب المغرب مع السعودية برصيد 4 انتصارات في صدارة تاريخ العرب بكأس العالم.