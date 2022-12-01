تشكيل ألمانيا - ساني أساسي.. ومولر رقم "9" مرة آخرى أمام كوستاريكا

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 19:56

كتب : دعاء نائل

ليروى ساني - منتخب ألمانيا

بدأ ليروى ساني أساسيا في تشكيل ألمانيا لمواجهة كوستاريكا في الجولة الأخيرة والحاسمة من دور مجموعات كأس العالم 2022.

ودخل ساني بديلا في المباراة السابقة أمام إسبانيا وأشعل الجبهة اليسرى بعد عودته من الإصابة.

ودفع هانسي فليك بـ توماس مرلر مرة آخرى في مركز المهاجم الصريح رقم "9" كما بدأ أمام إسبانيا المباراة السابقة.

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منتخب ألمانيا أمام فرصة أخيرة للتأهل إلى دور الـ16 حال الفوز أمام كوستاريكا.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: نيكلاس زوله - أنطونيو روديجير - دافيد راوم

خط الوسط: جوشوا كيميتش - ليون جوريتسكا - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: سيرج جنابري - جمال موسيالا - ليروى ساني

أمامهم: توماس مولر

ماذا تحتاج ألمانيا للتأهل

ألمانيا لا تمتلك الكثير من الحسابات في الجولة الأخيرة، إذ ستودع البطولة حال الهزيمة أو التعادل.

لكن حتى تتأهل، يجب أن تفوز ألمانيا على كوستاريكا بأي نتيجة، بشرط فوز إسبانيا على اليابان بأي نتيجة.

أيضًا يمكن لـ ألمانيا التأهل حال فوزها بالتزامن مع تعادل إسبانيا واليابان، لكن بشرط أن تفوز ألمانيا بفارق هدفين على الأقل.

أمّا إذا فازت اليابان على إسبانيا، فيجب أن تفوز ألمانيا على كوستاريكا بعدد هائل من الأهداف لتتجاوز فارق أهداف إسبانيا (+7 حاليًا)، وهي مهمة تبدو مستحيلة.

كأس العالم ألمانيا كوستاريكا
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