تشكيل إسبانيا – 5 تبديلات من إنريكي ضد اليابان

أزبيليكويتا: تركيزنا الآن على المغرب.. ولذلك خرجت بين الشوطين

هل يلمح للاعتزال الدولي؟ مولر: إن كانت هذه مباراتي الأخيرة فقد كانت مسيرة ممتعة

مؤتمر فلاهوفيتش عن الفضيحة المزعومة: بعض الناس يشعرون بالملل ولا يهمهم سوى إيذاء صربيا

كرنفال في الجول - صديق براندت المفضل.. هافيرتز رجل مباراة ألمانيا وكوستاريكا

كأس العالم - موعد مباراة اليابان أمام كرواتيا في ثمن النهائي.. القنوات الناقلة

كرنفال في الجول – يرتدي نفس الجوارب منذ 5 سنوات.. أو تاناكا رجل مباراة اليابان وإسبانيا

كأس العالم - موعد مباراة المغرب أمام إسبانيا في ثمن النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق

من البيت إلى برلين