تشكيل إسبانيا – 5 تبديلات من إنريكي ضد اليابان

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 19:43

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - إسبانيا وكوستاريكا – كأس العالم 2022

أجرى لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا خمسة تبديلات على تشكيله المستدعى للقاء اليابان اليوم الخميس.

ويلتقي منتخب إسبانيا بمنافسه اليابان في ثالث جولات كأس العالم 2022 في ثالث جولات كأس العالم ضمن منافسات المجموعة الخامسة في ملعب خليفة الدوري.

ويشارك في التشكيل سيزار أزبليكويتا وباو توريس وأليخاندرو بالدي ونيكو ويليامز وألفارو موراتا وذلك بدلا من داني كارفاخال وأيمريك لابورتي وجوردي ألبا وفيران توريس وماركو أسينسيو.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أوناي سيمون

في الدفاع: سيزار أزبليكويتا- رودري- باو توريس- أليخاندرو باالدي

في الوسط: سيرجيو بوسكيتس- جافي- بيدري

في الهجوم: نيكو ويليامز- ألفارو موراتا- داني أولمو

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة بأربع نقاط يليه اليابان بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن كوستاريكا.

فيما يأتي منتخب ألمانيا رابعا بنقطة وحيدة.

إسبانيا كأس العالم اليابان
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