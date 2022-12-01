كأس العالم - مودريتش رجل مباراة كرواتيا وبلجيكا
الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 19:41
كتب : FilGoal
فاز لوكا مودريتش بجائزة رجل مباراة كرواتيا وبلجيكا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ كأس العالم قطر 2022.
لوكا مودريتش
النادي : ريال مدريد
وانتهت المباراة بالتعادل دون أهداف بين الفريقين.
وصعد منتخب كرواتيا للدور ثمن النهائي في المركز الثاني بعد المغرب.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يفوز بها لوكا مودريتش بجائزة رجل المباراة بعد مواجهة المغرب.
ماذا قدم لوكا مودريتش أمام بلجيكا؟
الدقائق: 90
لمس الكرة: 67
التمريرات الصحيحة: 43 من أصل 52
الكرات الطولية الصحيحة: 7
التسديدات على المرمى: 2
الفوز بالثنائيات: 6
التدخلات الصحيحة: 4
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