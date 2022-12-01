كأس العالم - مودريتش رجل مباراة كرواتيا وبلجيكا

فاز لوكا مودريتش بجائزة رجل مباراة كرواتيا وبلجيكا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ كأس العالم قطر 2022.

وانتهت المباراة بالتعادل دون أهداف بين الفريقين.

وصعد منتخب كرواتيا للدور ثمن النهائي في المركز الثاني بعد المغرب.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يفوز بها لوكا مودريتش بجائزة رجل المباراة بعد مواجهة المغرب.

ماذا قدم لوكا مودريتش أمام بلجيكا؟

الدقائق: 90

لمس الكرة: 67

التمريرات الصحيحة: 43 من أصل 52

الكرات الطولية الصحيحة: 7

التسديدات على المرمى: 2

الفوز بالثنائيات: 6

التدخلات الصحيحة: 4