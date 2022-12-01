كرنفال في الجول - حكيم زياش.. عودة من أجل الانتقام

تألق حكيم زياش وسجل هدفا في فوز المغرب التاريخي أمام كندا في الجولة الأخيرة والحاسمة من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وأصبح زياش صاحب ثاني أسرع هدف إفريقي في تاريخ كأس العالم بعد الغاني أسامواه جيان.

وكان زياش بعيدا عن المنتخب منذ يونيو 2021 حتى سبتمبر 2022 مع تعيين الركراكي.

وتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 من كأس العالم ليصبح أول منتخب عربي يتأهل لثمن نهائي كأس العالم مرتين بعد نسخة 1986، متفوقا على الجزائر والسعودية.

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أحد أنجح اللاعبين العرب في الملاعب الأوروبية على الإطلاق، أفضل لاعب في الدوري الهولندي 2016 و2018، أفضل لاعب في هيرنفين 2014، أفضل لاعب في تفينتي 2015، أفضل لاعب في أياكس 2018 و2019 و2020.

فاز زياش بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، وقاد أياكس لنصف النهائي بعد أن سجل ذهابًا وإيابًا أمام ريال مدريد، كما لعب معه نهائي الدوري الأوروبي.

وُلد في هولندا ومثّلها في الفئات العمرية الصغرى، لكنه اختار تمثيل المغرب، قرار انتقده ماركو فان باستن لاحقًا ووصف زياش بـ "غير الصبور".

دخل زياش في أزمات كبيرة مع هيرفي رينار المدرب الأسبق للمغرب الذي استبعده من كأس الأمم الإفريقية 2017، ثم تكررت الأزمات مع خليلوزيتش ليعتزل اللعب دوليًا.

يتميز زياش بقدم يسرى رائعة وتسديدات دقيقة وتمريرات أنيقة وقدرة عالية على المراوغة.

وجاءت أرقام زياش في المباراة كالآتي:

عدد الدقائق: 76.

عدد الأهداف: 1.

عدد التسديدات: 2.

دقة التمرير: 76%.

عدد الفرص: 4.

الالتحمات الأرضية الناجحة: 4 من 10.