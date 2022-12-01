مؤتمر تيتي: السرعة ليست من متطلبات ألفيش.. والهجوم ليس بالأسماء

أشاد تيتي مدرب منتخب البرازيل بظهيره المخضرم داني ألفيش خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الكاميرون في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وقال تيتي في المؤتمر الصحفي: "لدينا لاعبين بمواصفات مختلفة. حين نتحدث عن عملية الهجوم، أتعامل معها كبناء وإطار كامل".

وأضاف "ألفيش لاعب يملك مواصفات فنية مذهلة. لهذا استمر طوال كل ذلك الوقت في مستويات مرتفعة".

وأوضح "السرعة ليست من متطلباته، فهو لاعب فني في جوهره".

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ورفض تيتي الحديث عن خصمه المحتمل في دور الـ 16، الذي سيكون متصدر أو وصيف المجموعة الثامنة التي تضم البرتغال وغانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

وواصل المدرب "لدينا 26 لاعبا على أعلى مستوى، ليس من السهل تحديد من سيلعب".

وتابع "لدينا فابينيو في ليفربول وإيدرسون في مانشستر سيتي وجابرييل مارتينيلي وجابرييل جيسوس في أرسنال، هناك الكثير من التنافسية".

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واستخدم تيتي 19 لاعبا من قائمته المكونة من 26 لاعبا حتى الآن في أول مباراتين.

وأوضح "لا أحاول التعمق لمنحكم إجابة. بالنسبة للمباراة المقبلة سيكون لدينا فريقا قويا، فهؤلاء اللاعبين يتنافسون في أعلى المستويات".

وأضاف تيتي "يمكنني فقط قياس كم لاعب يمكنني استخدامه على التوالي. إنها فرصة لكل لاعب لكي يظهر كل ما يملك".

واختتم "نحن دائما ما نسعى للتطور. حين نلعب المباريات الإقصائية قد تكون المواجهات قاتلة، وهذا ما يجب أن نستعد له".

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وفاز منتخب البرازيل على صربيا بهدفين دون رد ثم على سويسرا بهدف دون مقابل ليحسم مقعده في دور الـ 16، وتكفيه نقطة التعادل مع الكاميرون لحسم الصدارة.

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