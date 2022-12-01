مؤتمر تيتي: السرعة ليست من متطلبات ألفيش.. والهجوم ليس بالأسماء

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 19:31

كتب : FilGoal

تيتي - مدرب البرازيل

أشاد تيتي مدرب منتخب البرازيل بظهيره المخضرم داني ألفيش خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الكاميرون في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وقال تيتي في المؤتمر الصحفي: "لدينا لاعبين بمواصفات مختلفة. حين نتحدث عن عملية الهجوم، أتعامل معها كبناء وإطار كامل".

وأضاف "ألفيش لاعب يملك مواصفات فنية مذهلة. لهذا استمر طوال كل ذلك الوقت في مستويات مرتفعة".

أخبار متعلقة:
المغرب فخر العرب ماما أفريكا تتوهج في قطر.. أبناء القارة يعادلون إنجاز كأس العالم في البرازيل مؤتمر أوروجواي: نفتقر للثقة.. واتفقت شخصيا مع برشلونة وتشافي بشأن أراوخو وداعا أيها العجوز

وأوضح "السرعة ليست من متطلباته، فهو لاعب فني في جوهره".

كأس العالم - الصرع والصداع وخدعة قصة الشعر.. حكايات رونالدو الظاهرة

ورفض تيتي الحديث عن خصمه المحتمل في دور الـ 16، الذي سيكون متصدر أو وصيف المجموعة الثامنة التي تضم البرتغال وغانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

وواصل المدرب "لدينا 26 لاعبا على أعلى مستوى، ليس من السهل تحديد من سيلعب".

وتابع "لدينا فابينيو في ليفربول وإيدرسون في مانشستر سيتي وجابرييل مارتينيلي وجابرييل جيسوس في أرسنال، هناك الكثير من التنافسية".

كأس العالم - البرازيل.. لأن الكتابة عن السامبا ليست بهذه السهولة

واستخدم تيتي 19 لاعبا من قائمته المكونة من 26 لاعبا حتى الآن في أول مباراتين.

وأوضح "لا أحاول التعمق لمنحكم إجابة. بالنسبة للمباراة المقبلة سيكون لدينا فريقا قويا، فهؤلاء اللاعبين يتنافسون في أعلى المستويات".

وأضاف تيتي "يمكنني فقط قياس كم لاعب يمكنني استخدامه على التوالي. إنها فرصة لكل لاعب لكي يظهر كل ما يملك".

واختتم "نحن دائما ما نسعى للتطور. حين نلعب المباريات الإقصائية قد تكون المواجهات قاتلة، وهذا ما يجب أن نستعد له".

كأس العالم - بيليه.. جوهرة ظهرت هربا من العبودية

وفاز منتخب البرازيل على صربيا بهدفين دون رد ثم على سويسرا بهدف دون مقابل ليحسم مقعده في دور الـ 16، وتكفيه نقطة التعادل مع الكاميرون لحسم الصدارة.

تعرف على معلومات عن تيتي وبقية لاعبي ومدربي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.

تيتي منتخب البرازيل كأس العالم كأس العالم 2022 قطر 2022 منتخب الكاميرون داني ألفيش
نرشح لكم
مؤتمر أكانجي: سويسرا أفضل ولا يهم ميتروفيتش أو فلاهوفيتش.. وبرتغاليو سيتي واثقين من الفوز علينا مباشر كأس العالم – كوستاريكا ضد ألمانيا مؤتمر مدرب سويسرا - عن السياسة أمام صربيا ومستجدات شاكيري وسومر زياش: الجميع ظهر متحدا من أجل المغرب.. ولا يمكن وصف سعادتي بالتسجيل في المونديال حكيمي: عبرنا عن قدراتنا وكتبنا التاريخ لـ المغرب نهاية حقبة.. مارتينيز يعلن رحيله عن منتخب بلجيكا تشكيل اليابان - ثلاثي دفاعي أمام إسبانيا في لقاء الفرصة الأخيرة نايف أكرد: نحلم بكتابة تاريخ أكبر من الصعود لثمن نهائي كأس العالم
أخر الأخبار
مؤتمر أكانجي: سويسرا أفضل ولا يهم ميتروفيتش أو فلاهوفيتش.. وبرتغاليو سيتي واثقين من الفوز علينا 22 دقيقة | قطر 2022
ضربة جديدة.. يويفا يفتح تحقيقا بشأن انتهاكات يوفنتوس لقواعد اللعب المالي النظيف 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس العالم – كوستاريكا ضد ألمانيا 35 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر مدرب سويسرا - عن السياسة أمام صربيا ومستجدات شاكيري وسومر 36 دقيقة | قطر 2022
زياش: الجميع ظهر متحدا من أجل المغرب.. ولا يمكن وصف سعادتي بالتسجيل في المونديال 41 دقيقة | قطر 2022
حكيمي: عبرنا عن قدراتنا وكتبنا التاريخ لـ المغرب 47 دقيقة | قطر 2022
نهاية حقبة.. مارتينيز يعلن رحيله عن منتخب بلجيكا 48 دقيقة | قطر 2022
تشكيل اليابان - ثلاثي دفاعي أمام إسبانيا في لقاء الفرصة الأخيرة 54 دقيقة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 2 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 3 سرقة غير مكتملة (2) 4 حارس ويلز يدخل تاريخ كأس العالم من الباب الخلفي