كرنفال كأس العالم - يوسف النصيري.. قاهر الإصابات وكاتب التاريخ الجديد للمغرب

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 19:29

كتب : FilGoal

يوسف النصيري - المغرب - كندا

أحرز يوسف النصيري أول أهدافه مع منتخب المغرب في النسخة الحالية من كس العالم 2022 المقامة في قطر.

وفاز منتخب المغرب على كندا بهدفين مقابل هدف واحد ليتأهل أسود الأطلس إلى الدور ثمن النهائي.

وسجل النصيري هدفا آخر ألغاه الحكم بداعي التسلل.

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وبذلك الهدف أنهى النصيري صيامه عن التهديف مع أسود الأطلس استمر لـ946 دقيقة.

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كما أنه أصبح أول مغربي يسجل هدفا على الأقل في نسختين مختلفتين من كأس العالم.

وكان لاعب إشبيلية الإسباني سجل هدفا في نسخة 2018 في شباك إسبانيا.

ويملك النصيري 12 هدفا في 52 مباراة دولية مع المغرب بعدم احتساب لقاء اليوم ضد كندا.

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ولكن من هو يوسف النصيري؟

يتميز النصيري بضربات رأسية صاروخية على غرار هدفه في شباك إسبانيا بكأس العالم 2018، بالإضافة إلى تسديدات قوية بالقدم اليسرى.

خريج أكاديمية محمد الخامس، انتقل إلى إسبانيا في سن صغيرة ليلعب في مالاجا، لكنه خطف الأنظار رفقة ليجانيس تحت قيادة خافيير أجيري، ليستقدمه إشبيلية.

انفجر رفقة إشبيلية في موسم 2021 وسجل 24 هدفًا، ويمتلك في رصيده لقب الدوري الأوروبي 2020.

تعرض النصيري مؤخرًا للعديد من الإصابات مما تسبب في انخفاض مستواه وابتعاده عن تشكيل إشبيلية الأساسي، لكن المونديال سيكون فرصة مناسبة لإعادة اكتشاف ذاته.

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ماذا قدم النصيري أمام كندا؟

الدقائق: 90

التسديدات على المرمى: 1

المراوغات الناجحة: 1

لمس الكرة: 35

التمريرات الصحيحة: 13 من أصل 19

الفوز بالثنائيات: 5

الفوز بالصراعات الهوائية: 2

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المغرب كندا كأس العالم قطر 2022
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