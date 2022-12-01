مؤتمر أوروجواي: نفتقر للثقة.. واتفقت شخصيا مع برشلونة وتشافي بشأن أراوخو

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 19:04

كتب : FilGoal

دييجو ألونسو - مدرب أوروجواي

يرى دييجو ألونسو المدير الفني لـ أوروجواي أن أكثر ما ينقص المنتخب في الوقت الحالي هو الثقة مشددا على ضرورة حل هذه المسألة.

أورواجواي في مهمة أخيرة أمام غانا من أجل التأهل إلى الدور المقبل في الجولة الحاسمة من دور مجموعات كأس العالم.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي: "علينا استعادة ما رأيناه من جانبنا في الشوط الثاني أمام البرتغال. إنها مسألة ثقة أكثر من أي شيء أخر وعلينا إيجاد من أجل ذلك".

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وأضاف "تعليقات إديسون كافاني عقب الخسارة وإسناد الخسارة إلى طريقة اللعب؟ جاؤوا للتحدث معي، فهمت تمامًا ما قصدوه، لقد كانوا واضحين فيما يريدون. هذا يكفي، لست بحاجة إلى إعطاء المزيد من التفسيرات".

وتابع "مباراة ثأرية أمام غانا؟ كل مباراة لها قصتها، لا أستطيع التفكير في الوضع هكذا، أنا أركز في مباراة الغد لا أعرف ما إذا كانت غانا تعتبرها مباراة عودة، لكن بالنسبة لنا ليس ذلك".

وأوضح "مشاركة رونالد أراوخو؟ كأس العالم يعتمد دائما على المدرب في المقام الأول، لقد اتفقنا مع النادي. عندما يكون اللاعب لائقًا بدنيًا سيكون متاحا، خلاف ذلك لن يلعب".

وأردف "أنا شخصياً ذهبت للتحدث مع برشلونة مع تشافي أيضا والمدير الرياضي والطبيب، حالته مستمرة في التطور، وعندما يستطع المشاركة سأقحمه في المباريات".

وأتم "لا يمكننا تحديد موعد مشاركته وعودته لأن الأمر يعتمد فقط على جاهزيته، لأنها مسألة طبية".

ويتذيل منتخب أوروجواي المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثامنة برصيد نقطة واحدة.

سيناريوهات تأهل أوروجواي

أوروجواي يتملك مصيره، ولا خيار سوى الفوز أمام غانا على أن تخدمه النتائج الآخرى وتفوز البرتغال أمام كوريا الجنوبية.

أما في حال فوز كوريا الجنوبية أمام البرتغال، سيحتاج أوروجواي حينها للفوز على غانا بفارق هدفين أو أكثر عن المنتخب الآسيوي.

كأس العالم أوروجواي غانا البرتغال
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