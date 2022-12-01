ماما أفريكا تتوهج في قطر.. أبناء القارة يعادلون إنجاز كأس العالم في البرازيل

كتبت منتخبات قارة إفريقيا التاريخ في كأس العالم 2022 ليعادلوا إنجاز ما حققوه في نسخة 2014 في البرازيل.

وضمن رسميا منتخب السنغال والمغرب التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم.

لتصبح هذه هي ثاني مرة في تاريخ القارة الإفريقية التي يتأهل فيها منتخبين منها إلى دور الـ16 في المونديال.

وخلال كأس العالم 2014 تأهل للدور الثاني كل من نيجيريا والجزائر.

واحتل منتخب السنغال المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف هولندا صاحبة الصدارة.

وضرب منتخب السنغال موعدا ناريا مع إنجلترا في دور الـ16.

فيما تصدر منتخب المغرب المجموعة السادسة على أن يلاقي وصيف المجموعة الخامسة من بين إسبانيا وألمانيا وكوستاريكا واليابان.

وأصبح منتخب المغرب أول فريق إفريقي يتصدر مجموعته في كأس العالم منذ نيجيريا في مونديال 1998.

ومن المرشح أن يزداد ذلك العدد غدا الجمعة حال تأهل الكاميرون وغانا غدا الجمعة.

منتخب الكاميرون يحتل المركز الثالث في مجموعته بنقطة وحيدة خلف البرازيل (ست نقاط) وسويسرا (ثلاث نقاط) وبفارق الأهداف عن صربيا.

أما منتخب غانا فيحتل المركز الثاني في مجموعته بثلاث نقاط خلف البرتغال (ست نقاط) وقبل كوريا الجنوبية وأوروجواي ولكل منهما نقطة وحيدة.

video:1