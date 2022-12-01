مؤتمر مدرب غانا: لمسة يد سواريز؟ لو فعلها أي من لاعبينا لكان طبيعيا

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 18:43

كتب : رامي جمال

أوتو أدو - مدرب غانا

لا يرى أوتو أدو المدير الفني لمنتخب غانا أي مشكلة في قيام لويس سواريز مهاجم أوروجواي بتعمد لمس الكرة بيده ليمنع النجوم السوداء من هدف محقق يساهم في تأهلهم لنصف نهائي كأس العالم 2010.

سواريز قرر لمس الكرة بيده على خط المرمى وطُرد من المباراة وأهدر أسامواه جيان ركلة الجزاء وفي النهاية تأهل منتخب أوروجواي بالفوز في ركلات الترجيح.

ويلتقي المنتخبان غدا الجمعة في ثالث جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الثامنة في ملعب الجنوب وكليهما لديه أملا في التأهل لدور الـ16.

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منتخب غانا يحتل المركز الثاني في مجموعته بثلاث نقاط خلف البرتغال (ست نقاط) وقبل كوريا الجنوبية وأوروجواي ولكل منهما نقطة وحيدة.

وتحدث أوتو أدو في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس قائلا: "الأمر يتعلق بالمنظور، إن حدثت نفس الواقعة مع سواري في الاتجاه المعاكس ووصلت غانا إلى نصف النهائي لكان الغانيين يقولون إن الأمر طبيعي".

وأتم "بالنسبة لي هذا ليس موضوعا، أتمنى أن يبذل كل لاعب ما في وسعه لمساعدة الفريق وحتى لو اضطر للتضحية بنفسه وتم طرده من المباراة".

غانا أوروجواي أوتو أدو سواريز
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