بعد قيادة الفريق للانتصار الأول.. بلحاج رجل مباراة فاركو وأسوان

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 18:22

كتب : FilGoal

أحمد بلحاج

حصد أحمد بلحاج لاعب أسون جائزة رجل مباراة فريقه أمام فاركو في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وقاد بلحاج أسوان لانتصارة الأول في الدوري المصري بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد.

وحصد أسوان أول 3 نقاط في المسابقة وأصبح في المركز الـ14.

أخبار متعلقة:
بلحاج يكتب أول انتصارات أسوان ويكلف فاركو الهزيمة الأولى في الدوري التشكيل – محمود حمادة يقود فاركو.. وإيفونا يغيب عن هجوم أسوان بيان - أسوان يهدد بالانسحاب من الدوري "طالما لم تتوافر مبادئ المنافسة العادلة" رئيس أسوان: سننسحب في تلك الحالة.. ولماذا يغيب الحكم المصري عن كأس العالم

وجاءت أرقام بلحاج في المباراة كالآتي:

عدد الدقائق: 88.

عدد الأهداف: 1.

دقة التمرير: 71%.

عدد التسديدات على المرمى: 2.

عدد اللمسات: 56.

عدد الالتحمات الأرضية الناجحة: 4 من 11.

عدد الالتحمات الهوائية الناجحة: 1 من 2.

عدد مرات استعادة الكرة: 8.

أسوان فاركو الدوري المصري
نرشح لكم
محمد عادل حكما لمباراة الأهلي وطلائع الجيش إمام عاشور رجل مباراة الزمالك والمصري خبر في الجول - موعد عودة دونجا لتدريبات الزمالك في الجول يكشف سبب مشاركة محمد صبحي أمام المصري مران الأهلي - جلسة استشفائية لـ أيمن أشرف قبل لقاء طلائع الجيش تعثر جديد.. الزمالك يتعادل مع المصري في مباراة الأهداف الجميلة تشكيل المصري – تبديلان من إيهاب جلال أمام الزمالك في الدوري تشكيل الزمالك - صبحي يحرس المرمى.. ومصطفى شلبي أساسي أمام المصري
أخر الأخبار
لويس إنريكي: اليابان تحلق كالطائرات حين لا تملك ما تخسره.. ورأيت كل شيء في كرة القدم 9 دقيقة | قطر 2022
باو توريس: تفادي البرازيل لا يهمنا... وهذا رأيي في هدف اليابان الثاني 23 دقيقة | قطر 2022
فليك: الاستقالة؟ لا أعرف ولن ألوم إسبانيا.. ونحتاج للعودة إلى الأساسيات 26 دقيقة | قطر 2022
أزبيليكويتا: تركيزنا الآن على المغرب.. ولذلك خرجت بين الشوطين 31 دقيقة | قطر 2022
هل يلمح للاعتزال الدولي؟ مولر: إن كانت هذه مباراتي الأخيرة فقد كانت مسيرة ممتعة 59 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر فلاهوفيتش عن الفضيحة المزعومة: بعض الناس يشعرون بالملل ولا يهمهم سوى إيذاء صربيا ساعة | قطر 2022
كرنفال في الجول - صديق براندت المفضل.. هافيرتز رجل مباراة ألمانيا وكوستاريكا ساعة | قطر 2022
كأس العالم - موعد مباراة اليابان أمام كرواتيا في ثمن النهائي.. القنوات الناقلة ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 2 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 3 سرقة غير مكتملة (2) 4 حارس ويلز يدخل تاريخ كأس العالم من الباب الخلفي