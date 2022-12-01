بعد قيادة الفريق للانتصار الأول.. بلحاج رجل مباراة فاركو وأسوان
الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 18:22
كتب : FilGoal
حصد أحمد بلحاج لاعب أسون جائزة رجل مباراة فريقه أمام فاركو في الجولة الخامسة من الدوري المصري.
أحمد بلحاج
النادي : أسـوان
وقاد بلحاج أسوان لانتصارة الأول في الدوري المصري بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد.
وحصد أسوان أول 3 نقاط في المسابقة وأصبح في المركز الـ14.
قاد فريقه لتحقيق الانتصار الأول في الدوري هذا الموسم 👊🔵
أحمد بلحاج يحصل على جائزة رجل المباراة خلال مواجهة #أسوان_فاركو 👏🏅#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/xQGIXD2AS2— رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) December 1, 2022
وجاءت أرقام بلحاج في المباراة كالآتي:
عدد الدقائق: 88.
عدد الأهداف: 1.
دقة التمرير: 71%.
عدد التسديدات على المرمى: 2.
عدد اللمسات: 56.
عدد الالتحمات الأرضية الناجحة: 4 من 11.
عدد الالتحمات الهوائية الناجحة: 1 من 2.
عدد مرات استعادة الكرة: 8.
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