بعد قيادة الفريق للانتصار الأول.. بلحاج رجل مباراة فاركو وأسوان

حصد أحمد بلحاج لاعب أسون جائزة رجل مباراة فريقه أمام فاركو في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وقاد بلحاج أسوان لانتصارة الأول في الدوري المصري بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد.

وحصد أسوان أول 3 نقاط في المسابقة وأصبح في المركز الـ14.

قاد فريقه لتحقيق الانتصار الأول في الدوري هذا الموسم 👊🔵 أحمد بلحاج يحصل على جائزة رجل المباراة خلال مواجهة #أسوان_فاركو 👏🏅#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/xQGIXD2AS2 — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) December 1, 2022

وجاءت أرقام بلحاج في المباراة كالآتي:

عدد الدقائق: 88.

عدد الأهداف: 1.

دقة التمرير: 71%.

عدد التسديدات على المرمى: 2.

عدد اللمسات: 56.

عدد الالتحمات الأرضية الناجحة: 4 من 11.

عدد الالتحمات الهوائية الناجحة: 1 من 2.

عدد مرات استعادة الكرة: 8.