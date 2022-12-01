كأس العالم - أكرد يسجل أول الأهداف العكسية في نسخة 2022

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 18:10

كتب : FilGoal

نايف أكرد - المغرب

سجل نايف أكرد مدافع المنتخب المغربي هدفا بالخطأ في مرمى أسود الأطلس خلال المباراة المقامة أمام كندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ كأس العالم 2022.

وتشير النتيجة حاليا إلى تقدم المغرب بهدفين مقابل هدف واحد.

الهدف العكسي هو الأول خلال النسخة الحالية من البطولة المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

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وهو الهدف رقم 53 الذي يسجل عكسي

وأصبح المغرب ثاني أكثر منتخب يسجل أهدافا ذاتية في كأس العالم برصيد 3 أهداف بالتساوي مع بلغاريا.

ويعد المنتخب المكسيكي أكثر من سجل أهدافا ذاتية برصيد 4 في تاريخ كأس العالم.

ويقترب أسود الأطلس من التواجد في الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه.

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