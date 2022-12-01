كأس العالم - أكرد يسجل أول الأهداف العكسية في نسخة 2022
الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 18:10
كتب : FilGoal
سجل نايف أكرد مدافع المنتخب المغربي هدفا بالخطأ في مرمى أسود الأطلس خلال المباراة المقامة أمام كندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ كأس العالم 2022.
وتشير النتيجة حاليا إلى تقدم المغرب بهدفين مقابل هدف واحد.
الهدف العكسي هو الأول خلال النسخة الحالية من البطولة المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.
وهو الهدف رقم 53 الذي يسجل عكسي
وأصبح المغرب ثاني أكثر منتخب يسجل أهدافا ذاتية في كأس العالم برصيد 3 أهداف بالتساوي مع بلغاريا.
ويعد المنتخب المكسيكي أكثر من سجل أهدافا ذاتية برصيد 4 في تاريخ كأس العالم.
ويقترب أسود الأطلس من التواجد في الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه.
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