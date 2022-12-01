تشكيل المصري – تبديلان من إيهاب جلال أمام الزمالك في الدوري

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 18:10

كتب : FilGoal

إيهاب جلال

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري تشكيل فريقه المستدعى للقاء الزمالك اليوم الخميس في ملعب برج العرب في خامس جولات الدوري.

ويتواجد أحمد الشيخ وعبد الرحيم دغموم في التشكيل الأساسي بدلا من إيزي إيميكا وإسلام أبو سليما اللذين خاضا مباراة كأس مصر الأخيرة بين الفريقين.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: محمود جاد

في الدفاع: حسين السيد- محمد دبش- عماد الدين بوبكر- كريم العراقي

في الوسط الهجومي: عبد الرحيم دغموم- إلياس جلاصي- أحمد الشيخ

في الهجوم: مروان حمدي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد مسعود وإسلام أبو سليمة ومحمد عنتر وعمرو موسى وإيزي إيميكا وعمرو مرعي وعمرو السعداوي وأسامة الجزار وأنتوني أكبوتو.

ويحتل الزمالك المركز السادس في الدوري بسبع نقاط بعدما خاض ثلاث مباريات.

فيما يأتي المصري في المركز الـ11 بأربع نقاط بعدما خاض عدد المباريات ذاته.

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