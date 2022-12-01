الدرجة الثانية – منافسة ثنائية على الصدارة بين بترول أسيوط والجونة

أقيمت اليوم الخميس مباريات الجولة الثامنة من دوري الدرجة الثانية ضمن منافسات مجموعة الصعيد.

وفاز بترول أسيوط على لافيينا بهدف دون رد سجله وليد عطية.

وانتصر الجونة على أسمنت أسيوط بأربعة أهداف لهدف سجلهم حسام إيفونا وأرنو وأحمد صافي ومحمد بكري.

فيما جاء هدف أسمنت أسيوط عن طريق محمد توفيق.

وفاز تليفونات بني سويف على المنيا بهدفين لهدف، والنصر للتعدين على المدينة المنورة بثلاثة أهداف لهدف.

وخسر شبان قنا من الألومنيوم بهدفين لهدف.

وفاز طامية على ديروط بهدفين لهدف.

وتستكمل غدا الجمعة مباريات الجولة بمباراتي ملوي مع كيما أسوان والفيوم مع مصر للمقاصة.

وفي مجموعة القاهرة فاز المصرية للاتصالات على الترسانة بثلاثة أهداف لهدف.

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي:

1-بترول أسيوط 20 نقطة

2- الجونة 20 نقطة

3- لافيينا 16 نقطة

4- النصر للتعدين 16 نقطة

5- مصر للمقاصة 15 نقطة

6- مركز شباب طامية 10 نقاط

7- شبان قنا 8 نقاط

9- الفيوم 8 نقاط

10- الألومنيوم 8 نقاط

11- تليفونات بني سويف 8 نقاط

12- كيما أسوان 8 نقاط

13- أسمنت أسيوط 7 نقاط

14- المنيا 6 نقاط

15- ملوي 6 نقاط

16- المدينة المنصورة نقطتان