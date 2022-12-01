تشكيل الزمالك - صبحي يحرس المرمى.. ومصطفى شلبي أساسي أمام المصري

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 17:58

كتب : FilGoal

الزمالك - المصري - كأس مصر

أعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه لمواجهة المصري في الجولة الخامسة من الدوري المصري لموسم 22-23.

وسبق للزمالك أن تفوق على المصري السبت الماضي بهدف دون رد في الدور ربع النهائي من كأس مصر لموسم 21-22.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد

خط الوسط: عبد الله جمعة - عمرو السيسي - محمد أشرف روقا - - عمر جابر

خط الهجوم: مضطفى شلبي - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور

ويغيب سيد عبد الله بسبب الإصابة بالتواء في الركبة.

ويتواجد الزمالك في المركز السادس برصيد سبع نقاط من فوزين على سيراميكا كليوباترا وسموحة، وتعادل مع إنبي.

بينما يحتل المصري المركز الـ11 برصيد أربع نقاط من فوز على إنبي وتعادل مع بيراميدز وهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد ومحمد طارق و حاتم سكر ومحمد خضري ومحمد حسام “بيسو” وسيف جعفر ويوسف أوباما ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.

الزمالك المصري الدوري المصري
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