على عكس سير المباراة.. حسين رجب رجل لقاء الداخلية وفيوتشر

حاز حسين رجب لاعب الداخلية على جائزة رجل مباراته أمام فيوتشر في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ودخل حسين بديلا في المباراة التي انتهت بفوز فيوتشر بهدف مقابل لا شيء في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وسجل هدف اللقاء الوحيد جوزيف نجويم ليتصدر فيوتشر الترتيب مؤقتا برصيد 10 نقاط بجانب غزل المحلة.

وجاءت أرقام حسين رجب كالآتي:

عدد الدقائق: 44

دقة التمرير: 56%

عدد لمسات الكرة: 17

عدد مرات استعادة الكرة: 1

عدد مرات التدخل على الكرة: 1