على عكس سير المباراة.. حسين رجب رجل لقاء الداخلية وفيوتشر
الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 17:53
كتب : FilGoal
حاز حسين رجب لاعب الداخلية على جائزة رجل مباراته أمام فيوتشر في الجولة الخامسة من الدوري المصري.
حسين رجب
النادي : الداخلية
ودخل حسين بديلا في المباراة التي انتهت بفوز فيوتشر بهدف مقابل لا شيء في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.
وسجل هدف اللقاء الوحيد جوزيف نجويم ليتصدر فيوتشر الترتيب مؤقتا برصيد 10 نقاط بجانب غزل المحلة.
رجل مباراة #الداخلية_فيوتشر
حسين رجب 🌟 pic.twitter.com/LVy90gLlAF— presentation sports (@Presentation) December 1, 2022
وجاءت أرقام حسين رجب كالآتي:
عدد الدقائق: 44
دقة التمرير: 56%
عدد لمسات الكرة: 17
عدد مرات استعادة الكرة: 1
عدد مرات التدخل على الكرة: 1
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