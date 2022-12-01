النصيري يصنع إنجازا مغربيا في كأس العالم

كتب يوسف النصيري لاعب منتخب المغرب إنجازا استثنائيا له ولبلاده في كأس العالم 2022 بتسجيله لهدف في شباك بلجيكا.

يوسف النصيري النادي : إشبيلية المغرب

ويلعب منتخب المغرب مع كندا في ملعب الثمامة في اليوم الخميس في ثالث جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وسجل النصيري هدفا للمغرب في الدقيقة 23 من عمر المباراة بتسديدة قوية بيمناه.

وبذلك الهدف أنهى النصيري صيامه عن التهديف مع أسود الأطلس استمر لـ946 دقيقة مع ناديه إشبيلية والمنتخب المغربي.

كما أنه أصبح أول مغربي يسجل هدفا على الأقل في نسختين مختلفتين من كأس العالم.

وكان لاعب إشبيلية الإسباني سجل هدفا في نسخة 2018 في شباك إسبانيا.

ويملك النصيري 12 هدفا في 52 مباراة دولية مع المغرب بعدم احتساب لقاء اليوم ضد كندا.

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