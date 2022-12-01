مؤتمر ألفيش: ارتداء قميص البرازيل شرف ولو كانت مباراة ودية

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 17:39

كتب : FilGoal

داني ألفيش - المؤتمر الصحفي للبرازيل

شدد داني ألفيش الظهير الأيمن لمنتخب البرازيل على أن ارتداء قميص السليساو دائما ما يكون شرف، مشيرا إلى أن الجميع يرغب في تقديم الإضافة.

ويلعب منتخب البرازيل مع الكاميرون في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم بعد ضمان السليساو الصعود لثمن النهائي.

وقال داني ألفيش في المؤتمر الصحفي: "إنه شرف كبير أن أرتدي قميص البرازيل في أي مباراة حتى لو كانت ودية، المهم أن أمثل بلادي ونحن الآن في كأس العالم. ألعب مع منتخب البرازيل من سنوات كثيرة والوصول للعب في هذه النسخة أمر يسعدني كثيرا".

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وسيصبح ألفيش أكبر لاعب يمثل منتخب البرازيل في مباراة رسمية غدا الجمعة أمام الكاميرون.

وأضاف "لدينا 26 لاعبا لديهم القدرة على اللعب وتنفيذ المطلوب منهم، يجب أن يكون لدينا خطة في كل لحظة ونعمل على تنفيذها".

وواصل مازحا "حتى في المباراتين التي لم أشارك فيهما الفريق احتاج للدفاع بشكل أفضل في مكاني، ولكنني أفضل في الهجوم".

وتابع "علمتني الحياة أنه طالما تضع هدفك أمامك وتعمل من أجله فستصل إليه يوما ما، رحلتي مع منتخب البرازيل طوال 16 عاما كانت مميزة للغاية".

واستطرد "نريد أن نتقدم في هذه البطولة إلى أبعد مدى ممكن، الجميع يرغب في المشاركة وتقديم الإضافة للمنتخب".

ولعب ألفيش 124 مباراة مع منتخب البرازيل، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع 21 آخرين.

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