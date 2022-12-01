أعلن البنك الأهلي تعيين حلمي طولان مديرا فنيا لـ البنك الأهلي خلفا لـ خالد جلال.

ويتولي حلمي طولان مسؤولية الإدارة الفنية اعتبارا من غدا الجمعة استعدادا لمواجهة المصري ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

ورحل خالد جلال عن البنك الأهلي بعد سلسلة من النتائج السلبية، إذ فاز الفريق في مباراة فقط في الدوري المصري وتعادل في اثنين وخسر مثلهما آخرهم أمس الأربعاء أمام إنبي.

ويحتل البنك الأهلي المركز الثامن برصيد 5 نقاط بعد مرور 5 جولات في الدوري المصري.

وكان خالد جلال تسلّم قيادة البنك الأهلي الموسم الماضي في فبراير 2021.

وقاد جلال البنك الأهلي منذ مجيئه على رأس الفريق في 59 مباراة، ونجح في تحقيق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 27 وخسر 17.

وسبق ودرب حلمي طولان عدة فريق أبرزهم الزمالك وسموحة وطلائع الجيش وآخرهم إنبي.

ورحل طولان عن تدريب إنبي مع نهاية الموسم الماضي بعدما قاد الفريق للمركز التاسع برصيد 39 نقطة.