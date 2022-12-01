بلحاج يكتب أول انتصارات أسوان ويكلف فاركو الهزيمة الأولى في الدوري

حقق نادي أسوان أول انتصاراته في مسابقة الدوري خلال الموسم الجاري.

وفاز أسوان على فاركو بهدف دون ضمن الجولة الخامسة في المباراة التي أقيمت على ملعب ممثل الصعيد.

وسجل المغربي أحمد بلحاج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32.

وتعرض فاركو للهزيمة الأولى خلال منافسات الموسم الحالي بعدما فاز في مباراة وتعادل في 3 جولات سابقة.

وتلقى فاركو الخسارة الرابعة له مع نونو ألميدا في الدوري المصري منذ توليه قيادة الفريق، 3 منها انتهت بنتيجة 1-0.

فيما حقق أيمن الرمادي الفوز الأول له مع أسوان بعد 3 مباريات.

ورفع أسوان رصيده إلى 3 نقاط وارتقى إلى المركز الـ14، فيما توقف رصيد فاركو عند 6 نقاط في المركز السابع.

أحداث المباراة

وبدأ أسوان المباراة بضغط هجومي وشهدت الدقيقة التاسعة هدف ملغي لصالح فريق أسوان بداعي التسلل على محمد حمدي زكي.

وقاد كينجسلي سوكاري أول هجمات فاركو بشكل رائع من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكنه لم يجد متابع من لاعبي فريقه.

وأحرز أسوان الهدف الأول بعد كرة عرضية من جهة اليمين مهدها محمد ناجي إلى أحمد بلحاج المتمركز داخل منطقة الجزاء فقابلها الأخير برأسية سكنت أسفل يسار المرمى في الدقيقة 32.

وضاعت فرصة التعادل لنادي فاركو بعد انفراد تام بالمرمى من زياد طلبة لاعب الذي سدد كرة ساقطة مرت أعلى العارضة.

وواصل فاركو الضغط على مرمى أسوان بحثا عن هدف التعادل لكن تألق عمرو حسام وخط دفاع ممثل الصعيد حافظ على النقاط الثلاث.

ويستعد فاركو لمواجهة الداخلية يوم 8 ديسمبر الجاري ضمن الجولة السادسة.

فيما يلعب أسوان ضد سموحة يوم الخميس المقبل.