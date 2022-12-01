فيوتشر يتصدر مؤقتا بعد الفوز أمام الداخلية في مباراة 3 بطاقات حمراء

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 17:04

كتب : FilGoal

فيوتشر - الداخلية

تصدر فيوتشر ترتيب الجدول المصري مؤقتا بعد الفوز أمام الداخلية بهدف مقابل لا شيء في الجولة الخامسة من المسابقة.

وسجل هدف المباراة جوزيف نجويم في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وشهدت المباراة 3 حالات طرد على بركات حجاج و علي عبد العزيز لاعبي الداخلية وكريم وليد لاعب فيوتشر.

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لتصبح أول مباراة في الدوري المصري تشهد 3 حالات طرد.

وتصدر فيوتشر الجدول مؤقتا برصيد 10 نقاط بجوار غزل المحلة، فيما تجمد رصيد الداخلية عند المركز الأخير بنقطة واحدة.

أحداث المباراة

المباراة بدأت بتوتر كبير بعد طرد بركات حجاج لاعب الداخلية عند الدقيقة 5 بعد تدخل على عمر السعيد.

بدأ فيوتشر المباراة بسيطرة كبيرة وجاءت أول محاولاته عند الدقيقة 6 عن طريق تصويبة جوزيف نجويم من ركلة حرة مباشرة لكن تصطدم بالحائط.

وشهدت الدقائق التالية سيطرة لـ فيوتشر لا دون أي تهديد حقيقي على المرمى حتى الدقيقة 36 عندما عاد جوزيف وسدد من على يمين خارج منطقة الجزاء.

ومع بداية الشوط الثاني، تلقى على عبد العزيز السيد لاعب فريق الداخلية بطاقة صفراء بعد تدخل على عمر السعيد.

وبعد 3 دقائق تعرض علي عبد العزيز لطرد بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وهدد باسم علي مرمى الداخلية عند الدقيقة 66 عن طريق باسم علي لكن يشتتها الدفاع بنجاح.

وصوب غنام محمد عند الدقيقة 76 من خارج منطقة الجزاء لصالح الداخلية لكنها مرت أعلى العارضة.

وشهدت المباراة الطرد الثالث عند الدقيقة 77 لـ كريم وليد لاعب فيوتشر.

سدد باسم علي كرة قوية على المرمى عند الدقيقة 83 لكن تمر بعيدا عن المرمى.

وأحرز جوزيف هدف فيوتشر الأول عند الدقيقة 90 بعد كرة عرضية من عمر كمال من يمين منطقة الجزاء على رأس عبد الكبير الوادي الذي سدد رأسية تصدى لها حارس المرمى بنجاح، لترتد إلى جوزيف الذي سدد الكرة داخل الشباك، لينتهي اللقاء بفوز فيوتشر.

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