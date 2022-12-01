انتهت كأس العالم - المغرب (2) (1) كندا.. تاريخية يا أسود الأطلس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كندا والمغرب لحساب الجولة الثالثة من المجموعة السادسة لـ كأس العالم 2022.

ويحتاج أسود أطلس للفوز بأي نتيجة أو التعادل من أجل حسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

وجمع منتخب المغرب 4 نقاط من أول مباراتين بتعادل أمام كرواتيا وفوز على بلجيكا.

ويحل منتخب أسود أطلس في المركز الثاني خلف كرواتيا بفارق الأهداف.

أما منتخب كندا ففقد حظوظه في التأهل بتذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط بخسارتين.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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انتهتتتتتتتت

ق 71: العارضة تمنع رأسية أتيبا هاتشينسون والمتابعة تمر أعلى العارضة.

ق 58: عرضية ومحاولة من ديفيز لكن الكرة تمر بسلام بجوار القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: جوووول من يوسف النصيري لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل.

ق 40: هدف تقليص الفارق لكندا بعرضية اصطدمت بنايف أكرد سكنت الشباك.

ق 23: تمريرة طولية رائعة وتسديدة قوية من يوسف النصيري من داخل منطقة الجزاء تسكن الشباك.

ق 15: عرضية من كايل لارين لكن محاولة بوكنان للحاق بكرة لم تكتمل

ق 4: جووووووووووووول زياش يستغل تمريرة خاطئة من الحاري ويسجل كرة ساقطة في الشباك.

بداية اللقاء