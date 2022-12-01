ديل بييرو: مستعد لتولي أي منصب في إدارة يوفنتوس

أبدى أليساندرو ديل بييرو قائد يوفنتوس السابق استعداده لتولي أي منصب في إدارة ناديه خلال الفترة المقبلة.

يوم الإثنين، أعلن مجلس إدارة نادي يوفنتوس استقالته من منصبه بكامل أعضائه بشكل رسمي.

وقال ديل بييرو لشبكة beIN SPORTS: "لو تواصل معي مُلاك يوفنتوس لتعييني في أي منصب فأنا مستعد لذلك".

وأضاف "يوفنتوس يمر بفترة عصيبة وأنا كقائد سابق أتابع باهتمام كبير ما يحدث وهذه لحظة فارقة في تاريخ النادي".

وتابع "يجب أن نترك المحترفين الذين سيقودون الفريق أن يعملوا بهدوء وسلام".

وأتم "هناك من يطلب مني الحديث عن مستقبلي لكني لا أريد أن يتم استغلال أي كلام أقوله بشكل خاطئ".

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وأشار النادي في بيانه إلى أن كل من أندريا أنييلي رئيس النادي ونائبه بافل نيدفيد وماوريتسيو أريبافيني المدير الرياضي قد قدموا استقالة جماعية خلال اجتماع استثنائي أقيم مساء الإثنين.

كما تقدم جميع أعضاء مجلس الإدارة الحالي باستقالتهم أيضا.

مجلس الإدارة رأى أن قرار الاستقالة هو الأنسب لمصحلة النادي في الوقت الحالي بسبب قضايا الحسابات القانونية لذلك يرى أنييلي إن النادي يحتاج إلى مجلس إدارة جديد.

وقرر المجلس إسناد رئاسة النادي التنفيذية بشكل مؤقت لأريفاباني الذي سيتولى مسؤولية قيادة النادي حتى الإعلان عن مجلس الإدارة الجديد.

كما تم الإعلان عن تولي ماوريتسيو سكانافينو منصب مدير عام النادي.

ويتولى أنييلي رئاسة يوفنتوس منذ عام 2010 وأسهم في عودة الفريق لمنصات التتويج بعد أن حصل على الدوري الإيطالي 9 مرات متتالية.

بعدها أعلنت الشركة القابضة المسيطرة على يوفنتوس المرشح الجديد لخلافة أندريا بيلي في منصب رئاسة النادي.

ونشرت شركة إكسور صباح الثلاثاء بيانا، جاء كالآتي:

"جانلوكا فيريرو مستشار ومراجع مالي لديه خبرة قوية وكفاءة فنية بالإضافة إلى شغف حقيقي بالبيانكونيري، مما يجعله أفضل مرشح لهذا الدور".

"الشركة ستتواصل مع قائمة المرشحين من أجل تكوين مجلس إدارة النادي وقفا للشروط القانونية".

ويحتل يوفنتوس حاليا قبل التوقف بسبب كأس العالم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 10 نقاط عن نابولي صاحب الصدارة.