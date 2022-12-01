تشكيل كرواتيا - لا تغييرات أمام بلجيكا بحثا عن نقطة التأهل

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 16:00

كتب : FilGoal

ماركو ليفايا - كرواتيا × كندا

دخل زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا دون تغييرات أمام بلجيكا.

واستمر ماركو ليفايا في قيادة هجوم كرواتيا للمباراة الثانية على التوالي بعد أن بدأ مواجهة كندا.

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ويلعب منتخب كرواتيا أمام بلجيكا بحثا عن نقطة واحدة تكفيه للتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم.

طالع كل ما تريد معرفته عن 26 لاعبًا في قائمة كرواتيا بالإضافة إلى داليتش المدير الفني عبر كرنفال في الجول.

وجاء تشكيل كرواتيا كالآتي :

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

الدفاع: يوسيب يورانوفيتش – ديان لوفرين – يوشكو جوارديول – بورنا سوسا

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – لوكا مودريتش – ماتيو كوفاسيتش

الهجوم: ماركو ليفايا – أندري كراماريتش – إيفان بيريزيتش

دكة البدلاء: إيفو جربيتش - إيفيكا إفوشيتش - دوماجوي فيدا - يوسيب شوتالو - مارتن إرليتش - يوسيب ستانيشيتش - بورنا باريشيتش - كريستيان ياكيتش - ماريو باشاليتش - لوفرو ماير - لوكا سوشيتش - ميسلاف أورشيتش - برونو بيتكوفيتش - أنتي بوديمير - نيكولا فلاشيتش

وكان منتخب كرواتيا قد حصد وصافة النسخة الماضية من كأس العالم بخسارة النهائي أمام فرنسا.

وجمع منتخب كرواتيا 4 نقاط من أول مباراتين ويتصدر بفارق الأهداف عن منتخب المغرب.

أما بلجيكا ففي المركز الثالث برصيد 3 نقاط ولا بديل عن الفوز من أجل حسم التأهل إلى ثمن النهائي.

وتعادل منتخب كرواتيا مع المغرب دون أهداف قبل أن يفوز على كندا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

كأس العالم كرواتيا
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