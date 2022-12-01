خبر في الجول – الزمالك يستبعد سيد عبد الله من مباراة المصري بسبب الإصابة

قرر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك استبعاد سيد عبد الله من مواجهة المصري بسبب الإصابة.

ويلعهب الزمالك ضد المصري مساء الخميس ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فيريرا قرر استبعاد سيد عبد الله بعدما لاتعرض اللاعب لالتواء في الركبة وتورم خفيف.

وأبلغ الجهاز الطبي نظيره الفني بأن إصابة سيد عبد الله غير مقلقة لكنهما فضلا عدم المجازفة باللاعب خسية تفاقم الإصابة.

وسيخضع سيد عبد الله مساء اليوم لأشعة جديدة على موضع الإصابة من أجل الاطمئنان عليه وتحديد موقفه من المباريات المقبلة.

وسبق للزمالك أن تفوق على المصري السبت الماضي بهدف دون رد في الدور ربع النهائي من كأس مصر لموسم 21-22.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد سبع نقاط من فوزين على سيراميكا كليوباترا وسموحة، وتعادل مع إنبي.

بينما يحتل المصري المركز الـ11 برصيد أربع نقاط من فوز على إنبي وتعادل مع بيراميدز وهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا.