خبر في الجول – الزمالك يستبعد سيد عبد الله من مباراة المصري بسبب الإصابة

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 15:46

كتب : FilGoal

احتفال سيد عبد الله لصالح الزمالك أمام المصري

قرر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك استبعاد سيد عبد الله من مواجهة المصري بسبب الإصابة.

ويلعهب الزمالك ضد المصري مساء الخميس ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فيريرا قرر استبعاد سيد عبد الله بعدما لاتعرض اللاعب لالتواء في الركبة وتورم خفيف.

أخبار متعلقة:
لعدم كفاية الأدلة.. ليفربول يغلق تحقيقه حول إلقاء عملات معدنية على جوارديولا مؤتمر سواريز: لا يمكنني الاعتذار لغانا عن لمسة يد 2010 واللوم على من أهدر ركلة الجزاء مدرب تونس: فخورون ولا نشعر بالندم تشكيل المغرب - تبديلان أمام كندا.. وعودة بونو

وأبلغ الجهاز الطبي نظيره الفني بأن إصابة سيد عبد الله غير مقلقة لكنهما فضلا عدم المجازفة باللاعب خسية تفاقم الإصابة.

وسيخضع سيد عبد الله مساء اليوم لأشعة جديدة على موضع الإصابة من أجل الاطمئنان عليه وتحديد موقفه من المباريات المقبلة.

وسبق للزمالك أن تفوق على المصري السبت الماضي بهدف دون رد في الدور ربع النهائي من كأس مصر لموسم 21-22.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد سبع نقاط من فوزين على سيراميكا كليوباترا وسموحة، وتعادل مع إنبي.

بينما يحتل المصري المركز الـ11 برصيد أربع نقاط من فوز على إنبي وتعادل مع بيراميدز وهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا.

الزمالك المصري
نرشح لكم
حلمي طولان مديرا فنيا لـ البنك الأهلي بلحاج يكتب أول انتصارات أسوان ويكلف فاركو الهزيمة الأولى في الدوري فيوتشر يتصدر مؤقتا بعد الفوز أمام الداخلية في مباراة 3 بطاقات حمراء التشكيل – مروان محسن والسعيد يقودان هجوم فيوتشر.. ونجيب أساسي لـ الداخلية انتهت في الدوري - أسوان (1) - (0) فاركو.. الداخلية (0) - (1) فيوتشر.. انتصار أول وليد سليمان نائبا لرئيس قطاع الناشئين في الأهلي.. ومعايشة في ليفربول وبرشلونة التشكيل – محمود حمادة يقود فاركو.. وإيفونا يغيب عن هجوم أسوان أحمد دياب: نعمل على زيادة عدد الجمهور.. ولهذا السبب نلعب تزامنا مع كأس العالم
أخر الأخبار
مؤتمر ألفيش: ارتداء قميص البرازيل شرف ولو كانت مباراة ودية دقيقة | قطر 2022
حلمي طولان مديرا فنيا لـ البنك الأهلي 14 دقيقة | الكرة المصرية
بلحاج يكتب أول انتصارات أسوان ويكلف فاركو الهزيمة الأولى في الدوري 34 دقيقة | الكرة المصرية
فيوتشر يتصدر مؤقتا بعد الفوز أمام الداخلية في مباراة 3 بطاقات حمراء 37 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس العالم - كرواتيا (0) - (0) بلجيكا.. ركلة جزاء تلغى 50 دقيقة | قطر 2022
مباشر كأس العالم - المغرب (2) (0) كندا.. بووووم النصيري والثااااني 53 دقيقة | قطر 2022
ديل بييرو: مستعد لتولي أي منصب في إدارة يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل بلجيكا - الأخوان هازارد على مقاعد البدلاء أمام كرواتيا ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط 2 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 3 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر 4 سرقة غير مكتملة (2)