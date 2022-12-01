تشكيل بلجيكا - الأخوان هازارد على مقاعد البدلاء أمام كرواتيا

يجلس الأخوين إيدين وثورجان هازارد على مقاعد بدلاء بلجيكا لمواجهة كرواتيا في الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس العالم 2022.

ويكفي بلجيكا الفوز بأي نتيجة على كرواتيا ودون انتظار أي نتائج أخرى، ليضمن مكانه في الدور الثاني.

تعادل بلجيكا أيضًا سيكون كافيًا، بشرط أن يخسر المغرب أمام كندا بفارق 4 أهداف. أمر مُستبعَد الحدوث.

أمّا هزيمة بلجيكا فتعاني خروجه من الدور الأول بشكل مؤكد.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: توبي ألدرفيلد- يان فيرتونخين- تيموثي كاستانيي.

خط الوسط: توماس مونييه - أكسيل فيتسل - لياندر ديندونكر- يانيك كاراسكو.

خط الوسط: كيفين دي بروين - لياندرو تروسارد.

أمامهما: دريس ميرتنز.